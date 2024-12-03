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Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

3 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отменяет ли обучение бронированию работника — разъяснение юриста
Обучение военных. Фото иллюстративное: 114 бригада тактической авиации
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование работников критически важных предприятий является важнейшим инструментом поддержки функционирования экономики Украины во время мобилизации. Однако иногда возникают ситуации, когда работники, уже имеющие бронирование, поступают в аспирантуру или получают образование. Это вызывает вопрос о возможном автоматическом аннулировании их статуса бронирования.

Разъяснение по этому поводу дал юрист Вячеслав Кирда.

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Юрист объясняет, что отсрочка в связи с получением образования не может быть предоставлена автоматически. Даже если военнообязанный поступил в аспирантуру или перешел на другую форму обучения, для оформления отсрочки требуются конкретные действия.

Это может быть подача заявления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или использование функционала платформы "Резерв+". Если такие действия не выполнены, отсрочка по причинам обучения не оформляется.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года, аннулирование бронирования возможно только при наличии конкретных оснований.

Среди таких оснований:

  • истечение срока действия бронирования;
  • потеря предприятием статуса критически важного;
  • увольнение работника с должности или прекращение трудового договора;
  • временное прекращение выполнения работ предприятием или организацией;
  • представление обоснованного запроса от руководителя предприятия об аннулировании бронирования.

Однако предоставление отсрочки по другим причинам, например в связи с обучением, не может автоматически отменить действующее бронирование. Юрист отмечает, что отсутствие заявления об оформлении отсрочки через обучение или действия через "Резерв+" не приводит к аннулированию бронирования в соответствии с пунктом 8 постановления.

Что делать, чтобы сохранить бронирование

Работникам, которые имеют бронирование, но поступили в аспирантуру или другие формы обучения, не нужно подавать документы на отсрочку, если они желают оставаться забронированными. Для этого достаточно не совершать действий, направленных на оформление учебной отсрочки. Таким образом, их статус бронирования остается в силе.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил об изменениях правил выезда преподавателей и студентов за границу.

Также известно, кого из студентов могут призвать в ряды ВСУ в декабре.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП Аспирант Бронь от мобилизации

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