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Що буде з бронюванням при поновленні на аспірантурі — пояснення

3 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи скасовує навчання бронювання працівника - роз’яснення юриста
Навчання військових. Фото ілюстративне: 114 бригада тактичної авіації
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронювання працівників критично важливих підприємств є важливим інструментом підтримки функціонування економіки України під час мобілізації. Проте іноді виникають ситуації, коли працівники, які вже мають бронювання, вступають до аспірантури або здобувають освіту. Це викликає запитання щодо можливого автоматичного анулювання їхнього статусу бронювання.

Роз'яснення щодо цього дав юрист В'ячеслав Кирда.

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Чи скасовує автоматична відстрочка надане раніше бронювання

Юрист пояснює, що відстрочка у зв’язку зі здобуттям освіти не може бути надана автоматично. Навіть якщо військовозобов’язаний вступив до аспірантури або перейшов на іншу форму навчання, для оформлення відстрочки потрібні конкретні дії.

Це може бути подання заяви до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або використання функціоналу платформи "Резерв+". Якщо таких дій не виконано, відстрочка з причин навчання не оформлюється.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року, анулювання бронювання можливе лише за наявності конкретних підстав.

Серед таких підстав:

  • закінчення строку дії бронювання;
  • втрата підприємством статусу критично важливого;
  • звільнення працівника з посади або припинення трудового договору;
  • тимчасове припинення виконання робіт підприємством чи організацією;
  • подання обґрунтованого запиту від керівника підприємства про анулювання бронювання.

Однак, надання відстрочки з інших причин, наприклад у зв’язку з навчанням, не може автоматично скасувати чинне бронювання. Юрист наголошує, що відсутність заяви про оформлення відстрочки через навчання чи дії через "Резерв+" не призводить до анулювання бронювання відповідно до пункту 8 постанови.

Що робити, щоб зберегти бронювання

Працівникам, які мають бронювання, але вступили до аспірантури чи на інші форми навчання, не потрібно подавати документи на відстрочку, якщо вони бажають залишатися заброньованими. Для цього достатньо не здійснювати дій, спрямованих на оформлення навчальної відстрочки. Таким чином, їхній статус бронювання залишається чинним.

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив про зміни правил щодо виїзду викладачів та студентів за кордон.

Також відомо, кого з студентів можуть призвати до лав ЗСУ у грудні.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП Аспірант Бронь від мобілізації

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