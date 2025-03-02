Неявка по повестке по уважительным причинам — юрист объяснил, что будет с повесткой

Повестка в руках мужчины. Фото иллюстративное: Суспільне

После получения повестки все военнообязанные должны в указанный день и время прийти в ТЦК и СП. Исключением являются ситуации, когда гражданин не может явиться по вызову по уважительным причинам.

Что будет с повесткой в случае неприбытия гражданина в ТЦК и СП, объяснил в субботу, 1 марта, в комментарии РБК-Україна юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко".

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Правовед напомнил, что уважительными причинами для неприбытия по повестке являются:

препятствия стихийного характера;

болезнь;

военные действия и их последствия, которые лишили гражданина добраться до пункта в указанный срок;

смерть близкого родственника военнообязанного или близкого родственника его жены.

"Гражданин должен сообщить об уважительности причины неприбытия в срок не позднее трех суток, а после завершения уважительной причины неприбытия прибыть по повестке в срок не позднее семи суток", — отметил юрист.

Если в определенный срок мужчина не прибудет в ТЦК и СП и тем самым нарушит правила воинского учета, его могут оштрафовать на сумму 17–25 тысяч гривен.

Чтобы привлечь военнообязанного к ответственности, отправлять повторную повестку необязательно.

"Некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", — пояснил эксперт.

Напомним, предприятия не имеют права не вручать своим работникам повестки после того, как получили соответствующий приказ от ТЦК и СП. Распоряжение ТЦК и СП должно быть выполнено.

Также мы сообщали, что вручать повестки военнообязанным могут где угодно. В частности, речь идет об улицах, общественных местах и блокпостах.