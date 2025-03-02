Неявка за повісткою з поважних причин — юрист пояснив, що буде з повісткою

Повістка в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Суспільне

Після отримання повістки всі військовозобов'язані мають у зазначений день і час прийти до ТЦК та СП. Винятком є ситуації, коли громадянин не може з'явитися за викликом через поважні причини.

Що буде з повісткою в разі неприбуття громадянина до ТЦК та СП, пояснив у суботу, 1 березня, в коментарі РБК-Україна юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко".

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Правознавець нагадав, що поважними причинами для неприбуття за повісткою є:

перешкоди стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їх наслідки, які позбавили громадянина дістатися пункту в зазначений строк;

смерть близького родича військозобов'язаного або близького родича його дружини.

"Громадянин має повідомити про поважність причини неприбуття у строк не пізніше трьох діб, а після завершення поважної причини неприбуття прибути за повісткою в термін не пізніше семи діб" — зазначив юрист.

Якщо у визначений термін чоловік не прибуде до ТЦК та СП і тим самим порушить правила військового обліку, його можуть оштрафувати на суму 17–25 тисяч гривень.

Аби притягнути військовозобов'язаного до відповідальності, надсилати повторну повістку необов'язково.

"Деякі ТЦК та СП фіксують порушення після другої або третьої повістки, але законодавство дозволяє зробити це й після першої", — пояснив експерт.

Нагадаємо, підприємства не мають права не вручати своїм працівникам повістки після того, як отримали відповідний наказ від ТЦК та СП. Розпорядження ТЦК та СП має бути виконано.

Також ми повідомляли, що вручати повістки військовозобов'язаним можуть будь-де. Зокрема, йдеться про вулиці, громадські місця та блокпости.