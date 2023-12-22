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Что ждет добровольца в ТЦК — рассказ военного

22 декабря 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Что ждет добровольца в ТЦК — рассказ военного
Очередь возле одного из ТЦК. Фото: "Терен"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После успешного прохождения собеседования в подразделении военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования (военкомата). При этом необходимо иметь соответствующий набор документов.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Документы для добровольца

По словам Козятинского, после того, как гражданин Украины успешно прошел собеседование с избранным им подразделением, ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования.

Для этого визита необходимо подготовить целый ряд документов. Речь идет о:

  • паспорте;
  • ИНН;
  • справке о месте регистрации;
  • документе о высшем образовании (если есть);
  • отношении (рекомендательном письме от подразделения);
  • 3 фотографиях 3х4 см на матовой бумаге;
  • справке о несудимости (для контрактников).

Без очередей в ТЦК

Боевой медик подчеркнул, что в ТЦК человек, решивший присоединиться к ВСУ добровольно, должен обязательно отметить это.

"Не забудьте сказать, что вы доброволец и имеете отношение: таких обычно пропускают без очереди и относятся соответственно", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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