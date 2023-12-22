Что ждет добровольца в ТЦК — рассказ военного
После успешного прохождения собеседования в подразделении военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования (военкомата). При этом необходимо иметь соответствующий набор документов.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Документы для добровольца
По словам Козятинского, после того, как гражданин Украины успешно прошел собеседование с избранным им подразделением, ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования.
Для этого визита необходимо подготовить целый ряд документов. Речь идет о:
- паспорте;
- ИНН;
- справке о месте регистрации;
- документе о высшем образовании (если есть);
- отношении (рекомендательном письме от подразделения);
- 3 фотографиях 3х4 см на матовой бумаге;
- справке о несудимости (для контрактников).
Без очередей в ТЦК
Боевой медик подчеркнул, что в ТЦК человек, решивший присоединиться к ВСУ добровольно, должен обязательно отметить это.
"Не забудьте сказать, что вы доброволец и имеете отношение: таких обычно пропускают без очереди и относятся соответственно", — объяснил Дмитрий Козятинский.
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