Что ждет добровольца в ТЦК — рассказ военного

Очередь возле одного из ТЦК. Фото: "Терен"

После успешного прохождения собеседования в подразделении военнообязанный должен явиться в территориальный центр комплектования (военкомата). При этом необходимо иметь соответствующий набор документов.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Документы для добровольца

По словам Козятинского, после того, как гражданин Украины успешно прошел собеседование с избранным им подразделением, ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования.

Для этого визита необходимо подготовить целый ряд документов. Речь идет о:

паспорте;

ИНН;

справке о месте регистрации;

документе о высшем образовании (если есть);

отношении (рекомендательном письме от подразделения);

3 фотографиях 3х4 см на матовой бумаге;

справке о несудимости (для контрактников).

Без очередей в ТЦК

Боевой медик подчеркнул, что в ТЦК человек, решивший присоединиться к ВСУ добровольно, должен обязательно отметить это.

"Не забудьте сказать, что вы доброволец и имеете отношение: таких обычно пропускают без очереди и относятся соответственно", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.