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Що чекає на добровольця у ТЦК — розповідь військового

22 грудня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що чекає на добровольця у ТЦК — розповідь військового
Черга біля одного із ТЦК. Фото: "Терен"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після успішного проходження співбесіди у підрозділі військовозобов’яний має з’явитися до територіального центру комплектування (військкомату). При цьому необхідно мати при собі відповідний набір документів.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який нині служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, після того, як громадянин України успішно пройшов співбесіду із обраним ним підрозділом, йому необхідно з’явитися у територіальний центр комплектування.

Для цього візиту необхідно підготувати цілу низку документів. Йдеться про:

  • паспорт;
  • ІПН;
  • довідку про місце реєстрації;
  • документ про вищу освіту (якщо є);
  • відношення (рекомендаційний лист від підрозділу);
  • 3 фотографії 3х4 см на матовому папері;
  • довідку про несудимість (для контрактників).

Без черг у ТЦК

Бойовий медик наголосив, що у ТЦК людина, яка вирішила приєднатися до ЗСУ добровільно, має обов’язково наголосити на цьому.

"Не забудьте сказати, що ви доброволець і маєте відношення: таких зазвичай пропускають без черги й ставляться відповідно", — пояснив Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.

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