Обновление военно-учетных данных, наказание для тех, кто не прошел этот процесс

Очередь возле ТЦК, где обновляются военно-учетные данные. Фото: Facebook Яна Доброносова

В середине июля должен завершиться период, отведенный на обновление военно-учетных данных военнообязанных. Те, кто не обновит данные, после 16 июля будут штрафовать и даже передавать их данные для розыска Национальной полицией.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

Читайте также:

Повестки после 16 июля

По истечении двухмесячного периода, определенного в новом законе о мобилизации, военнообязанные, не обновившие свои военно-учетные данные, будут получать повестки.

"Те мужчины, которые не обновили свои данные, будут вызываться по месту их последней регистрации, то есть "прописки", и такая повестка будет считаться врученной, как предполагается Постановлением КМУ №560", — рассказала Марина Бекало.

Штрафы и полиция

За не обновленные военно-учетные данные, согласно действующему законодательству, гражданин должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Кроме того, их может разыскивать национальная полиция, которой будут передаваться данные об этих лицах из ТЦК.

"О розыске такого лица, для осуществления полицией административного задержания и доставки такого лица в ближайший ТЦК и СП независимо от места нахождения на военном учете", — подчеркнула юрист.

Ранее Министерство обороны Украины изменило позицию по продлению сроков обновления учетных данных в ТЦК. В последний день, когда еще можно уточнить данные, остается 16 июля.

Напомним, процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета, тоже должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.