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Оновлення даних знятим з військового обліку — пояснення адвоката

17 червня 2024 17:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних, алгоритм дій для тих, хто був знятий з обліку
Оновлення військово-облікових даних в ЦНАПі. Фото: «РБК-Україна»
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку в попередній історичний період, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Сергій Айвазян.

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В Україні відбувається масовий процес оновлення військово-облікових даних.

Втім, частина українських військовозобов’язаних була знята з військового обліку ще до початку російської агресії проти України 2014 року. Що робити у такій ситуації цій категорії людей — пояснили юристи.

Що говорить норма законодавства

Так, відповідаючи на питання такого військовозобов’язаного, який був знятий з обліку ще 2002 року, Сергій Айвазян наголосив, що навіть цій категорій громадян необхідно з’явитися до ТЦК чи оновити свої дані іншим способом.

"Згідно пункту 5 "Г" в редакціії ЗУ Про ВО та ВС до 2006 року, зараз Вам треба оновити свої персональні дані", — послався юрист на відповідну законодавчу норму.

Нагадаємо, що зняття з військового обліку не означає, що чоловіка не мобілізують. У Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку. 

Також зняття з військового обліку у зв’язку з граничним віком за старим законодавством не діють після ухвалення нового закону про мобілізацію. Тож до досягнення 60-річного віку такий громадянин не має права виїхати за межі України.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
війна в Україні
військовий облік

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