Оновлення військово-облікових даних, алгоритм дій для тих, хто був знятий з обліку

Оновлення військово-облікових даних в ЦНАПі. Фото: «РБК-Україна»

Процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку в попередній історичний період, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Сергій Айвазян.

Читайте також:

Зняті з військового обліку та оновлення документів

В Україні відбувається масовий процес оновлення військово-облікових даних.

Втім, частина українських військовозобов’язаних була знята з військового обліку ще до початку російської агресії проти України 2014 року. Що робити у такій ситуації цій категорії людей — пояснили юристи.

Що говорить норма законодавства

Так, відповідаючи на питання такого військовозобов’язаного, який був знятий з обліку ще 2002 року, Сергій Айвазян наголосив, що навіть цій категорій громадян необхідно з’явитися до ТЦК чи оновити свої дані іншим способом.

"Згідно пункту 5 "Г" в редакціії ЗУ Про ВО та ВС до 2006 року, зараз Вам треба оновити свої персональні дані", — послався юрист на відповідну законодавчу норму.

Нагадаємо, що зняття з військового обліку не означає, що чоловіка не мобілізують. У Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку.

Також зняття з військового обліку у зв’язку з граничним віком за старим законодавством не діють після ухвалення нового закону про мобілізацію. Тож до досягнення 60-річного віку такий громадянин не має права виїхати за межі України.