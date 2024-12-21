Старший эксперт NATO SmartCom COE Марина Воротынцева объяснила, зачем РФ распространяет пропаганду и фейки

Старший эксперт NATO SmartCom COE Марина Воротынцева. Фото: Укрінформ

За последние 18 месяцев россияне пытались с помощью информационных атак сорвать мобилизацию в Украине. Также целью российской пропаганды является устрашение населения.

Об этом в интервью Укрінформу в понедельник, 16 декабря, сообщила старший эксперт NATO SmartCom COE Марина Воротынцева.

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По словам эксперта, последние полтора года россияне распространяли фейки в основном для того, чтобы навредить мобилизационному процессу.

"Кроме собственно подрыва мобилизации, для агрессора очень важен и подрыв морального духа людей, уже служащих в армии. Эта российская кампания преследовала цель бить в ключевую точку украинской безопасности", — заявила Воротынцева.

С целью устрашения россияне распространяют видео с расстрелами пленных украинцев, а также ролики с так называемыми "насильственной мобилизацией" и "бусификацией". Часть из этих видео являются фейковыми. Большинство провокационных роликов о мобилизационных мероприятиях поступало из Харькова и Одессы, которые часто упоминаются в нарративах российской пропаганды.

Также Воротынцева добавила, что западные военные заинтересовались ее исследованиями касательно срыва мобилизации в Украине.

"Когда страна защищается в войне и имеет миллионную армию, существует военный призыв, есть и процент тех, кто не хочет служить и вступает в конфликты. Любой профессиональный военный это понимает, как и то, что означает технологическое масштабирование проблемы. Они (западные военные, — ред.) интересовались, как противодействовать этой вражеской кампании, как строить коммуникацию в подобных случаях", — рассказала представительница NATO SmartCom COE.

Напомним, начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман объяснил, какой должна быть справедливая мобилизация. По его мнению, защищать государство должны все военнообязанные граждане, а тем, кто не хочет этого делать, не место в стране.

Также мы сообщали, что мобилизационный возраст в Украине может снизиться до 18–20 лет. По словам советника комитета Верховной Рады Назария Волынянского, это произойдет уже в начале 2025 года.