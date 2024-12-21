Старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева пояснила, навіщо РФ поширює пропаганду та фейки

Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь
Упродовж останніх 18 місяців росіяни намагалися за допомогою інформаційних атак зірвати мобілізацію в України. Також метою російської пропаганди є залякування населення.
Про це в інтерв'ю Укрінформу в понеділок, 16 грудня, повідомила старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева.
Навіщо РФ вдається до дезінформації
За словами експертки, останні півтора року росіяни поширювали фейки здебільшого задля того, щоб зашкодити мобілізаційному процесу.
"Крім власне підриву мобілізації, для агресора дуже важливим є й підрив морального духу людей, які вже служать в армії. Ця російська кампанія мала на меті бити у ключову точку української безпеки", — заявила Воротинцева.
З метою залякування росіяни поширяють відео з розстрілами полонених українців, а також ролики з так званими "насильницькою мобілізацією" й "бусифікацією". Частина з цих відео є фейковими. Найбільше провокаційних роликів про мобілізаційні заходи надходило з Харкова й Одеси, які часто згадуються в наративах російської пропаганди.
Також Воротинцева додала, що західні військові зацікавилися її дослідженнями щодо зриву мобілізації в Україні.
"Коли країна захищається у війні та має мільйонну армію, існує військовий призов, є й відсоток тих, хто не хоче служити та вступає в конфлікти. Будь-який професійний військовий це розуміє, як і те, що означає технологічне масштабування проблеми. Вони (західні військові, — Ред.) цікавилися, як протидіяти цій ворожій кампанії, як будувати комунікацію в подібних випадках", — розповіла представниця NATO SmartCom COE.
Нагадаємо, начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман пояснив, якою має бути справедлива мобілізацію. На його думку, захищати державу мають усі військовозобов'язані громадяни, а тим, хто не хоче цього робити, не місце у країні.
Також ми повідомляли, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 18–20 років. За словами радника комітету Верховної Ради Назарія Волинянського, це станеться вже на початку 2025 року.
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