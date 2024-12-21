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Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь

21 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева пояснила, навіщо РФ поширює пропаганду та фейки
Старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева. Фото: Укрінформ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Упродовж останніх 18 місяців росіяни намагалися за допомогою інформаційних атак  зірвати мобілізацію в України. Також метою російської пропаганди є залякування населення.

Про це в інтерв'ю Укрінформу в понеділок, 16 грудня, повідомила старший експерт NATO SmartCom COE Марина Воротинцева.

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За словами експертки, останні півтора року росіяни поширювали фейки здебільшого задля того, щоб зашкодити мобілізаційному процесу.

"Крім власне підриву мобілізації, для агресора дуже важливим є й підрив морального духу людей, які вже служать в армії. Ця російська кампанія мала на меті бити у ключову точку української безпеки", — заявила Воротинцева.

З метою залякування росіяни поширяють відео з розстрілами полонених українців, а також ролики з так званими "насильницькою мобілізацією" й "бусифікацією". Частина з цих відео є фейковими. Найбільше провокаційних роликів про мобілізаційні заходи надходило з Харкова й Одеси, які часто згадуються в наративах російської пропаганди.

Також Воротинцева додала, що західні військові зацікавилися її дослідженнями щодо зриву мобілізації в Україні.

"Коли країна захищається у війні та має мільйонну армію, існує військовий призов, є й відсоток тих, хто не хоче служити та вступає в конфлікти. Будь-який професійний військовий це розуміє, як і те, що означає технологічне масштабування проблеми. Вони (західні військові, — Ред.) цікавилися, як протидіяти цій ворожій кампанії, як будувати комунікацію в подібних випадках", — розповіла представниця NATO SmartCom COE.

Нагадаємо, начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман пояснив, якою має бути справедлива мобілізацію. На його думку, захищати державу мають усі військовозобов'язані громадяни, а тим, хто не хоче цього робити, не місце у країні.

Також ми повідомляли, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 18–20 років. За словами радника комітету Верховної Ради Назарія Волинянського, це станеться вже на початку 2025 року.

дезінформація фейки пропаганда мобілізація ІПСО

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