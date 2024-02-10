Что должен сделать солдат перед началом процедуры перевода — рассказ военного

В воинской части ВСУ. Фото: ЛОДА

Военнослужащий Вооруженных сил Украины перед тем, как начать процедуру перевода в другую часть, должен собрать информацию о новом месте службы. Потому что может оказаться, что в новом подразделении ему будет труднее, чем на старом месте.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Стоит ли переводиться вообще

По словам Козятинского, самым важным в истории с желанием перевестись в другую воинскую часть является осознание того, что это вам действительно нужно.

"Следует принять для себя, что армия — не курорт и не детский лагерь. Возможно, то, что не понравилось вам на старом месте на самом деле является нормой и на новом месте будет так же", — пояснил боевой медик, сам прошедший путь перевода с одной воинской части в другую.

Как изменить место службы проще

Если же оставаться в старом подразделении по тем или иным причинам невозможно, то можно пойти по более простому пути.

"Следует рассмотреть варианты внутренних перемещений по бригаде, ведь это гораздо проще — возможно, вам просто нужно сменить роту или перейти в другую службу", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Необходимо получить информацию до начала перевода

Но если военнослужащий твердо решил сменить подразделение, то для начала, перед всеми необходимыми этапами этого процесса, он должен детально узнать свое будущее место службы.

"Если вы твердо решили переводиться в другую воинскую часть, обязательно пообщайтесь с людьми оттуда и расспросите, действительно ли там лучше, чтобы потом не жалеть", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.