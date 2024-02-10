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Що має зробити солдат перед початком процедури переведення — розповідь військового

10 лютого 2024 05:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що має зробити солдат перед початком процедури переведення — розповідь військового
У військовій частині ЗСУ. Фото: ЛОДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовослужбовець Збройних сил України перед тим, як почати процедуру переведення в іншу частину, має зібрати інформацію про нове місце служби. Бо може виявитися, що у новому підрозділі йому буде важче, ніж на старому місці.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Чи варто переводитися взагалі

За словами Козятинського, найважливішим у історії з бажанням перевестись до іншої військової частини є усвідомлення того, що це вам справді потрібно.

"Варто прийняти для себе, що армія — не курорт і не дитячий табір. Можливо, те, що не сподобалось вам на старому місці насправді є нормою і на новому місці буде так само", — пояснив бойовий медик, який сам пройшов шлях переведення з однієї військової частини до іншої.

Як можна змінити місце служби простіше

Якщо ж залишатися у старому підрозділі з тих чи інших причин неможливо, то можна піти простішим шляхом.

"Варто розглянути варіанти внутрішніх переміщень по бригаді, адже це набагато простіше — можливо, вам просто треба змінити роту чи перейти в іншу службу", — підкреслив Дмитро Козятинський.

Необхідно отримати інформацію до початку переведення

Та якщо ж військовослужбовець твердо вирішив змінити підрозділ, то для початку, перед усіма необхідними етапами цього процесу, він мусить детально дізнатися про своє майбутнє місце служби.

"Якщо ж ви твердо вирішили переводитись в іншу військову частину — обов’язково поспілкуйтеся з людьми звідти й порозпитуйте, чи дійсно там краще, щоб потім не шкодувати", — наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.

ЗСУ
армія
військові
мобілізація
війна в Україні

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