Что делать, если на блокпосте требуют отдать авто для ТРО — ответ юриста

Проверка документов на блокпосту. Фото: google.com

Требование передать машину на блокпост может быть правомерным исключительно при условии неукоснительного соблюдения определенной процедуры. Военный орган должен согласовать решение, тогда составляется соответствующий акт, а затем осуществляется выплата компенсации.

Об этом сообщает юрист Зоряна Матюшенко.

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Изъятие авто на блокпосте

По словам Зоряны Матюшенко, следует понимать, что понятия принудительного отчуждения и изъятия имущества отличаются. Юрист утверждает, что первое касается частного и коммунального имущества и может осуществляться только при предварительной или последующей компенсации его стоимости. Если говорить об изъятии, то оно происходит исключительно на средства государственного имущества. В таком случае стоимость не возмещается.

Она отмечает, что собственное авто подлежит отчуждению имущества с компенсацией стоимости. Такое отчуждение осуществляется по решению военного командования, согласованному с соответствующим органом: Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета или без такого согласования.

Какие документы должны предоставить при отчуждении авто

При таком отчуждении имущества обязательным пунктом является составление акта по утвержденному образцу. В нем должно быть указано название военного командования и органа, согласовавшего решение о принудительном отчуждении имущества, или военного командования, или органа, принявшего такое решение.

"То есть требование передать машину на блокпосте может быть правомерным исключительно при условии неукоснительного соблюдения процедуры: согласования решения, выплатой компенсации (может быть впоследствии выплачена) и составления соответствующего акта", — указала юрист.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При вручении повестки сотрудник ТЦК и СП может останавливать водителей транспортных средств для вручения повестки.

В Украине, согласно законодательству, есть конкретные последствия для избегающих призыва на военную службу. Что может произойти, если не прийти в ТЦК после получения повестки. Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Winner, Игорь Ясько в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.