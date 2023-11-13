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Що робити, якщо на блокпості вимагають віддати авто для ТРО — відповідь юриста

13 листопада 2023 09:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Що робити, якщо на блокпості вимагають віддати авто для ТРО — відповідь юриста
Перевірка документів на блокпосту. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вимога передати машину на блокпості може бути правомірною виключно за умови неухильного дотримання певної процедури. Військовий орган має погодити рішення, тоді складається відповідний акт, а згодом здійснюється виплата компенсації.

Про це повідомляє юрист Зоряна Матюшенко.

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Вилучення авто на блокпості

За словами Зоряни Матюшенко, варто розуміти, що поняття примусового відчуження та вилучення майна відрізняються. Юристка стверджує, що перше стосується приватного та комунального майна і може здійснюватися лише за умови попередньої чи подальшої компенсації його вартості. Якщо говорити про вилучення, то воно відбувається виключно коштом державного майна. В такому випадку вартість не відшкодовують.

Вона зазначає, що власне авто підлягає відчуженню майна з компенсацією вартості. Таке відчуження здійснюється за рішенням військового командування, погодженим з відповідним органом: Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, або без такого погодження.

Які документи мають надати при відчуженні авто

Під час такого відчуження майна обов'язковим пунктом є складення акту за затвердженим зразком. У ньому має бути зазначена назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення.

"Тобто вимога передати машину на блокпості може бути правомірною виключно за умови неухильного дотримання процедури: погодження рішення, виплатою компенсації (може бути згодом виплачена) та складання відповідного акта", — вказала юристка.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При врученні повістки співробітник ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.

В Україні, згідно із законодавством, є конкретні наслідки для тих, хто уникає призову на військову службу. Що може статися, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки. Про це розповів керівник партнер юридичної фірми Winner, Ігор Ясько в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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