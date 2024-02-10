Что делать, если раненому военному не платят средства — объяснение юриста

Раненые военные в больнице. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине раненым военнослужащим предусмотрены денежные выплаты. Однако бывают случаи, когда воинская часть саботирует право на вознаграждение.

Как действовать в таких случаях, рассказала юрист Арина Швец в комментарии Новини.LIVE.

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Выплаты раненым военным

По словам юриста, для начала необходимо обратиться с рапортом в командование. Если его не регистрируют, можно отправить по почте, чтобы в дальнейшем обжаловать действия командования.

Далее следует обращаться в высшее командование, которому подчиняется ваша военная часть, а затем позвонить по телефону на горячую линию Министерства обороны и подать жалобу.

В случае, если после этих действий ничего не удалось добиться, стоит обратиться с адвокатским запросом.

"И, соответственно, после этого военная часть сдвигает с места данную ситуацию и выплачивает такое дополнительное денежное вознаграждение", — отметила Швец.

Напомним, что военнослужащий перед тем, как начать процедуру перевода в другую часть, должен собрать информацию о новом месте службы. Потому что может оказаться, что в новом подразделении ему будет труднее, чем на старом месте.

Также мы писали, что после прохождения всех процедур военнослужащий ВСУ, желающий перейти на службу в другое подразделение, должен получить направление на перемещение. С этим документом он и сможет отбыть в свою новую воинскую часть.