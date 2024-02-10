Что делать, если раненому военному не платят средства — объяснение юриста
В Украине раненым военнослужащим предусмотрены денежные выплаты. Однако бывают случаи, когда воинская часть саботирует право на вознаграждение.
Как действовать в таких случаях, рассказала юрист Арина Швец в комментарии Новини.LIVE.
Выплаты раненым военным
По словам юриста, для начала необходимо обратиться с рапортом в командование. Если его не регистрируют, можно отправить по почте, чтобы в дальнейшем обжаловать действия командования.
Далее следует обращаться в высшее командование, которому подчиняется ваша военная часть, а затем позвонить по телефону на горячую линию Министерства обороны и подать жалобу.
В случае, если после этих действий ничего не удалось добиться, стоит обратиться с адвокатским запросом.
"И, соответственно, после этого военная часть сдвигает с места данную ситуацию и выплачивает такое дополнительное денежное вознаграждение", — отметила Швец.
Напомним, что военнослужащий перед тем, как начать процедуру перевода в другую часть, должен собрать информацию о новом месте службы. Потому что может оказаться, что в новом подразделении ему будет труднее, чем на старом месте.
Также мы писали, что после прохождения всех процедур военнослужащий ВСУ, желающий перейти на службу в другое подразделение, должен получить направление на перемещение. С этим документом он и сможет отбыть в свою новую воинскую часть.
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