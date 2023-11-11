Что делать, если вас задержали из-за неявки в ТЦК — алгоритм действий

Сотрудники полиции на задержании. Фото: Нацполиция

В Украине иногда происходят случаи, когда мужчины находятся в базе розыска ТЦК. Впрочем, существуют сомнения в законности таких действий.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

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Задержание из-за неявки в ТЦК

Симутин рассказал о случае, когда в метро полиция задержала человека из-за его нахождения в поиске ТЦК. Задержанный был доставлен в полицейское участок, где ему предложили подписать документы. Однако, как утверждает адвокат, это было незаконное задержание, и в итоге мужчину отпустили без извинений.

Адвокат подчеркивает, что для задержания необходимы основания, указывающие на совершение правонарушения. Простое наличие в базе данных "Армор", где указано, что кто-то в розыске, не является достаточным основанием для задержания.

Симутин указывает, что полиция обязана предоставить доказательства нарушения закона для оправдания задержания, что подтверждено судебной практикой.

В описанном случае мужчина был задержан после проверки в базе "Армор", но полиция не предоставила доказательств и не составила протокол.

Алгоритм действий в случае задержания

Юрист также дает советы, что делать, если вас задерживают. Во-первых, полиция должна иметь законные основания для требования предъявить документы.

Задержание допустимо только при наличии доказательств совершения правонарушения. Кроме того, при задержании должен быть составлен протокол, и задержание может длиться не более трех часов с момента остановки.

Если эти условия не соблюдены, человек может отказаться выполнять требования полиции и уйти. Симутин советует не подписывать никакие документы без адвоката и уведомить полицию о намерении подать жалобу в ГБР из-за незаконного задержания, что может иметь последствия для полицейских.

Напомним, что юристы рассказали, имеют ли право сотрудники ТЦК СП фотографировать документы военнообязанных. Они рассмотрели один из зафиксированных примеров.