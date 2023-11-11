Що робити, якщо вас затримали через неявку до ТЦК — алгоритм дій

Співробітники поліції на затриманні. Фото: Нацполіція

В Україні іноді трапляються випадки, коли чоловіки перебувають у базі розшуку ТЦК. Втім, існують сумніви щодо законності таких дій.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Затримання через неявку до ТЦК

Симутін розповів про випадок, коли в метро поліція затримала людину через її знаходження у пошуку ТЦК. Затриманого було доставлено до поліцейської дільниці, де йому запропонували підписати документи. Проте, як стверджує адвокат, це було незаконне затримання, і чоловіка відпустили без вибачень.

Адвокат наголошує, що для затримання потрібні підстави, що вказують на вчинення правопорушення. Проста наявність у базі даних "Армор", де зазначено, що хтось у розшуку, не є достатньою підставою для затримання.

Симутін зазначає, що поліція зобов'язана надати докази порушення закону для виправдання затримання, що підтверджено судовою практикою.

В описаному випадку чоловіка було затримано після перевірки у базі "Армор", але поліція не надала доказів і не склала протоколу.

Алгоритм дій у разі затримання

Юрист також дає поради, що робити, якщо вас затримують. По-перше, поліція повинна мати законні підстави вимоги пред'явити документи.

Затримання допустиме лише за наявності доказів скоєння правопорушення. Крім того, при затриманні повинен бути складений протокол і затримання може тривати не більше трьох годин з моменту зупинки.

Якщо цих умов не дотримано, людина може відмовитись виконувати вимоги поліції та піти. Симутін радить не підписувати жодних документів без адвоката та повідомити поліцію про намір подати скаргу до ДБР через незаконне затримання, що може мати наслідки для поліцейських.

Нагадаємо, що юристи розповіли, чи мають право працівники ТЦК СП фотографувати документи військовозобов'язаних. Вони розглянули один із зафіксованих прикладів.