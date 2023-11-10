Имеют ли право ТЦК СП фотографировать документы военнообязанного, — объяснение юристов

Сотрудники ТЦК СП останавливают человека на улице. Иллюстративное фото: соцсети

Юристы рассказали, имеют ли право сотрудники ТЦК СП фотографировать документы военнообязанных. Они рассмотрели один из зафиксированных примеров.

Законность такого поступка со стороны работников ТЦК прокомментировали специалисты юридического портала uristy.ua.

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Имеют ли право ТЦК СП фотографировать документы

К юристам с таким вопросом обратился 26-летний Павел. По словам парня, его отец — инвалид ІІ группы, пенсионер, мать — инвалид ІІІ группы, пенсионерка. На момент остановки работниками ТЦК СП он имел при себе копию паспорта отца, его удостоверение инвалида и копию прохождения им комиссии, где ему дали ІІ группу инвалидности.

"ТЦК, не показав своих документов, просмотрел мои бумаги, сфотографировал их. А их главный сказал другому работнику, чтобы тот "сбросил их в группу". На мой вопрос: "Для чего это делается?", мне ответили: "Это всего лишь для нашей отчетности, что мы работаем», – рассказывает парень.

Мнения юристов по поводу инцидента отличаются, но правозащитники имеют общее мнение — в этом случае Правилами военного учета предусматривается предоставление отсрочки.

"Они не имеют права фотографировать документы, поскольку это незаконно, и об этих действиях нужно было заявить им на месте. Однако убежден, что действительно эти фотографии не пойдут никуда, кроме внутреннего чата работников ТЦК. На будущее прекращайте такие действия", — советует черниговский юрист Вячеслав Антоненко.

По мнению николаевского адвоката Юрия Айвазяна, вопрос фотографирования документов военнообязанных ни полицией, ни работниками ТЦК СП во время военного положения никак не урегулирован.

"Если действительно существуют все документы, которые могут предоставить отсрочку, рекомендую прийти в ТЦК и оформить отсрочку. Для этого следует написать заявление и добавить к нему документы, подтверждающие ваше право на отсрочку", — резюмирует правозащитник.

Напомним, что недавно мы рассказывали о законных основаниях не приходить в ТЦК за повесткой. Также мы рассказывали, могут ли освободить от мобилизации мужчину, если на оккупированной территории умер родной человек.