Мобилизация в Украине — как действовать военнообязанному, если ВВК не отдает решение

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ. Но перед этим они обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая выдает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

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Однако что делать, когда военнообязанному мужчине не выдают заключение ВВК? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".

Так, за помощью обратился мужчина, прошедший военно-врачебную комиссию и получивший заключение о непригодности с исключением с военного учета. Однако документы от комиссии он так и не получил. Хотя с момента медкомиссии прошло более двух месяцев.

Что делать, если человек не может получить заключение ВВК? По словам правоведа, лицу не выдадут военно-учетный документ, пока постановление ВВК не утвердит штатная военно-врачебная комиссия.

"На практике может занять немало времени", — уточнил Айвазян.

Он посоветовал мужчине направить соответствующую жалобу в Министерство обороны Украины.

Также, по его словам, можно направить запрос в штатную ВВК по поводу состояния рассмотрения вопроса об утверждении постановления военно-врачебной комиссии о непригодности.

Ранее мы писали, когда военнообязанным с отсрочкой следует проходить ВВК.

Напомним, мы сообщали, могут ли ограниченно пригодных граждан мобилизовать без повторной ВВК.

Также мы информировали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.