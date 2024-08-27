Мобилизация в Украине — как действовать военнообязанному, если ВВК не отдает решение

Что делать, если ВВК не отдает решение — адвокат дал совет
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают в ряды ВСУ. Но перед этим они обязаны пройти военно-врачебную комиссию, которая выдает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.
Однако что делать, когда военнообязанному мужчине не выдают заключение ВВК? На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.ua".
Так, за помощью обратился мужчина, прошедший военно-врачебную комиссию и получивший заключение о непригодности с исключением с военного учета. Однако документы от комиссии он так и не получил. Хотя с момента медкомиссии прошло более двух месяцев.
Что делать, если человек не может получить заключение ВВК? По словам правоведа, лицу не выдадут военно-учетный документ, пока постановление ВВК не утвердит штатная военно-врачебная комиссия.
"На практике может занять немало времени", — уточнил Айвазян.
Он посоветовал мужчине направить соответствующую жалобу в Министерство обороны Украины.
Также, по его словам, можно направить запрос в штатную ВВК по поводу состояния рассмотрения вопроса об утверждении постановления военно-врачебной комиссии о непригодности.
Ранее мы писали, когда военнообязанным с отсрочкой следует проходить ВВК.
Напомним, мы сообщали, могут ли ограниченно пригодных граждан мобилизовать без повторной ВВК.
Также мы информировали, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки.
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