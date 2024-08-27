Мобілізація в Україні — як діяти військовозобов'язаному, якщо ВЛК не віддає рішення

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ. Та перед цим вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка видає висновок про придатність або непридатність до військової служби.

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Проте, що робити, коли військовозобов'язаному чоловіку не видають висновок ВЛК? На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

Так, по допомогу звернувся чоловік, який пройшов військово-лікарську комісію та отримав висновок про непридатність із виключенням з військового обліку. Проте документи від комісії він так і не отримав. Хоч з моменту медкомісії минуло більш як два місяці.

Що робити, якщо людина не може отримати висновок ВЛК? За словами правознавця, особі не видадуть військово-обліковий документ, допоки постанову ВЛК не затвердить штатна військово-лікарська комісія.

"На практиці може тривати немало часу", — уточнив Айвазян.

Він порадив чоловіку направити відповідну скаргу до Міністерства оборони України.

Також, згідно з його слів, можна направити запит до штатної ВЛК з приводу стану розгляду питання щодо затвердження постанови військово-лікарської комісії про непридатність.

Раніше ми писали, коли військовозобов'язаним з відстрочкою слід проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть обмежено придатних громадян мобілізувати без повторної ВЛК.

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