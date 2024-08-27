Мобілізація в Україні — як діяти військовозобов'язаному, якщо ВЛК не віддає рішення

Що робити, якщо ВЛК не віддає рішення — адвокат дав пораду
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ. Та перед цим вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка видає висновок про придатність або непридатність до військової служби.
Проте, що робити, коли військовозобов'язаному чоловіку не видають висновок ВЛК? На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".
Так, по допомогу звернувся чоловік, який пройшов військово-лікарську комісію та отримав висновок про непридатність із виключенням з військового обліку. Проте документи від комісії він так і не отримав. Хоч з моменту медкомісії минуло більш як два місяці.
Що робити, якщо людина не може отримати висновок ВЛК? За словами правознавця, особі не видадуть військово-обліковий документ, допоки постанову ВЛК не затвердить штатна військово-лікарська комісія.
"На практиці може тривати немало часу", — уточнив Айвазян.
Він порадив чоловіку направити відповідну скаргу до Міністерства оборони України.
Також, згідно з його слів, можна направити запит до штатної ВЛК з приводу стану розгляду питання щодо затвердження постанови військово-лікарської комісії про непридатність.
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