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Коли військовозобов'язаним з відстрочкою проходити ВЛК — у ТЦК дали відповідь

23 серпня 2024 21:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — у ТЦК пояснили, коли чоловікам з відстрочкою проходити ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації певні категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на відстрочку або на бронювання від призову на військову службу. При цьому вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію.

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Начальник медичної служби Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Фаріон розповів, коли військовозобов'язаним з відстрочкою проходити ВЛК, пише  "Суспільне". 

Так, він зауважив, що правова база для проведення військово-лікарської експертизи — це основне питання, з яким звертаються до ТЦК. 

Як пояснив Фаріон, ВЛК проводиться як з обліковою метою, так і для визначення ступеня придатності під час мобілізації. Саме тому військовозобов'язані, які мають право на бронювання чи відстрочку повинні проходити ВЛК раз на 5 років

 

ВЛК в Україні 2024 — чи можна пройти медкомісію не за місцем прописки
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Скриншот з відео на Youtube

При цьому, якщо військовозобов'язаний підлягає призову, то має пройти ВЛК, результати якої дійсні впродовж року. Крім того, про зміни в стані здоров'я військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК протягом семи днів.

"Якщо в стані здоров'я військовозобов'язаного виникли певні порушення, він отримав захворювання, загострення попередніх станів чи отримав травми, каліцтва, він звертається до ТЦК. До семи днів має про це повідомити та пройти повторну військово-лікарську комісію. Потрібно представити всю медичну документацію, яка розповість про історію хвороби людини, яку оглядатимуть", — деталізував Фаріон.

Раніше ми писали, чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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21:54 Коли військовозобов'язаним з відстрочкою проходити ВЛК — у ТЦК дали відповідь

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