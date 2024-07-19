Мобилизация в Украине — что делать, если не успел обновить данные до 16 июля

Обновление военно-учетных данных в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно действующему закону о мобилизации, в Украине все военнообязанные граждане должны были обновить военно-учетные данные в течение двух месяцев. Несмотря на то, что срок обновления истек 16 июля, многие украинцы так и не выполнили это требование.

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Что делать тем лицам, которые не обновили свои данные до указанной даты и придется ли платить штраф, разбираемся далее в материале.

Что ждет мужчин, которые вовремя не обновили данные

Согласно ст. 210 КУоАП, лица, которые своевременно не обновили свои данные, а следовательно не выполнили требование закона № 3633-IX, могут быть оштрафованы. Сумма штрафа во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Однако это не означает, что всех нарушителей автоматически привлекут к ответственности. Первые штрафы за не обновление данных появятся в сентябре текущего года. Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в комментарии "Новини.LIVE".

С помощью реестра "Оберіг" будут идентифицировать уклоняющихся от воинского долга и по отношению к кому в полицию попадут документы на задержание и принудительное доставление в ТЦК. В Реестре будут даже данные об открытом исполнительном производстве, если лицо добровольно не платит штрафы от ТЦК.

Как рассказала юрист Лилия Калашникова в комментарии Новини Pro, тех военнообязанных, которые не обновили данные до 16 июля 2024 года, будут ждать повестки за последним известным адресом их регистрации. Если такое лицо остановят ТЦК и полиция на улице, то его имеют право задержать и доставить в центр комплектования.

Очереди из желающих обновить военно-учетные данные. Фото: google.com

Что делать, если не успел обновить данные до 16 числа

Как отмечают юристы Бесплатной юридической помощи, в законе нигде не указано, что после 16 июля граждане не смогут обновить данные. С 17 июля нельзя обновлять данные исключительно в центрах предоставления административных услуг. Но обновление возможно:

в ТЦК и СП;

в мобильном приложении Резерв+.

Поэтому мужчины, которые не успели обновить данные вовремя, должны явиться в ТЦК или обновить информацию о себе, пользуясь мобильным приложением Резерв+.

Если этого не сделать, то в ближайшее время человек может получить уведомление об административном правонарушении и будет вынужден уплатить штраф.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, обращение в ТЦК с целью обновления данных необязательно приведет к уплате штрафов.

Ранее мы писали, как ТЦК будет штрафовать мужчин, не обновивших данные, но не имеющих доходов и имущества.

Напомним, мы сообщали, какие документы должны иметь украинцы, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Также мы информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, обновивших данные в "Резерв+".