Відстрочка від мобілізації 2024 — які документи підтверджують таке право

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію, в Україні передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу за певними обставинами та у визначені терміни. Щоб підтвердити своє право, військовозобов'язані особи мають надати відповідні документи.

Я кі документи підтверджують право на відстрочку від мобілізації, розповідаємо далі у матеріалі.

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Документи, що підтверджують право на відстрочку 2024 року

Жоден нормативно-правовий акт не визначає чіткого переліку документів для надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаній особі. Перелік документів залежить від підстави для надання відстрочки.

Так, до прикладу, якщо особа хоче звільнитися від призову через наявність родича з інвалідністю, вона має надати медичний висновок, що підтверджує цей факт.

Якщо це студент, який здобуває вищу освіту, вчиться на магістратурі, йому необхідно надати довідку з навчального закладу тощо.

Відстрочку за станом здоров’я можуть отримати люди з інвалідністю або особи тимчасово непридатні до військової служби за висновком військово-лікарської комісії. У цьому випадку висновок ВЛК і буде тим документом, який надаватиме право на отримання відстрочки.

Як отримати відстрочку 2024 року

Для отримання відстрочки варто особисто звернутися до ТЦК за місцем обліку, написати відповідну заяву (на ім’я голови спецкомісії) та надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Форма заяви на відстрочку встановлена Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024 року (додаток 4):

Надання відстрочки 2024 — які є підстави

Нагадуємо, відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати відстрочку від мобілізації:

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

через бронювання;

у зв’язку з професійною діяльністю;

у зв’язку з навчанням;

у зв’язку з набуттям наукового ступеня.

Раніше ми повідомляли, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо ми писали, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

Також ми інформували, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.