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Що робити українцям, які так і не оновили дані до 16 липня — юристи дали поради

19 липня 2024 06:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо не встиг оновити дані до 16 липня
Оновлення військово-облікових даних в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до чинного закону про мобілізацію, в Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні були оновити військово-облікові дані впродовж двох місяців. Попри те, що термін оновлення закінчився 16 липня, багато українців так і не виконали дану вимогу. 

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Що робити тим особам, які не оновили свої дані до вказаної дати та чи доведеться платити штраф, розбираємося далі в матеріалі. 

Що чекає на чоловіків, які вчасно не оновили дані 

Відповідно до ст. 210 КУпАП, особи, які вчасно не оновили свої дані, а отже не виконали вимогу закону 3633-IXможуть бути оштрафовані. Сума штрафу під час воєнного стану становить від 17 000 до 25 500 грн.

Проте, це не означає, що всіх порушників автоматично притягнуть до відповідальності. Перші штрафи за не оновлення даних з'являться у вересні поточного року. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Новини.LIVE".

За допомогою реєстру "Оберіг" будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов’язку і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У Реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК.

Як розповіла юристка Лілія Калашникова в коментарі Новини Pro, тих військовозобовʼязаних, які не оновили дані до 16 липня 2024 року, чекатимуть повістки за останньою відомою адресою їхньої реєстрації. Якщо таку особу зупинять ТЦК та поліція на вулиці, то її мають право затримати та доправити до центру комплектування. 

 

Що чекає на чоловіків, які вчасно не оновили дані 
Черги з охочих оновити військово-облікові дані. Фото: google.com

Що робити, якщо не встиг оновити дані до 16 числа

Як наголошують юристи Безоплатної правничої допомоги, в законі ніде не вказано, що після 16 липня громадяни не зможуть оновити дані. Від 17 липня не можна оновлювати дані виключно у центрах надання адміністративних послуг. Але оновлення можливе:

  • у ТЦК та СП;
  • у мобільному додатку Резерв+.

Тож, чоловіки, які не встигли оновити дані вчасно, повинні з’явитися до ТЦК або ж оновити інформацію про себе, користуючись мобільним додатком Резерв+.

Якщо цього не зробити, то найближчим часом людина може отримати повідомлення про адміністративне правопорушення та буде вимушена сплатити штраф.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону "Єдині новини" підкреслив, звернення до ТЦК з метою оновлення даних не обов'язково призведе до сплати штрафів.

Раніше ми писали, як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи повинні мати українці, щоб підтвердити право на відстрочку.

Також ми інформували, що у Міноборони назвали кількість українців, що оновили дані в "Резерв+".

персональні дані військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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