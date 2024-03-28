Мобилизация в Украине — как подготовиться родным военного, который идет на фронт

Жена провожает мужа на войну. Фото: Instagram/libkos

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Каждый военнообязанный человек должен понимать, что его могут призвать на военную службу и он будет защищать страну на фронте. Также украинцам нужно быть готовыми к тому, что их близкий человек может отправиться на войну.

Что обязательно необходимо сделать, когда родной человек отправляется на фронт и какую информацию следует знать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на материал "РБК-Україна".

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О чем следует договориться

С вашим близким человеком, отправляющимся в зону боевых действий, нужно заранее договориться о ряде важных моментов, которые помогут сохранить нервы и действовать правильно в непредвиденных случаях.

Первое, самое важное — это связь. Поэтому договоритесь о следующем:

каналы связи с военнослужащим (телефон, соцсети, мессенджеры и т.п.);

регулярность (частоту) коммуникации с ним;

время коммуникации.

Должен быть согласован алгоритм действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).

Желательно в таком случае иметь "экстренный контакт" с ближайшими коллегами по службе. Следует также согласовать, в каких случаях вы можете обращаться к этому лицу/лицам.

Военный на фронте пользуется телефоном. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Полезный совет, чтобы держать руку на пульсе

В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.

Это поможет не только обмену важной информацией, а иногда даже эмоциональной "разгрузке". Ведь полезно время от времени делиться своими переживаниями, особенно с теми, кто вас понимает как никто другой.

Какую информацию необходимо знать о военном

Каждой семье следует иметь список основных данных о военном, который может помочь в критических ситуациях. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предоставляет следующий:

фамилия, имя и отчество военного;

дата рождения;

копия паспорта;

личный номер (индивидуальный налоговый номер);

контактные данные ТЦК и СП, из которого человек был мобилизован;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

контактные данные места постоянной дислокации воинской части;

должность и звание военного, военно-учетная специальность (если известно);

номер военного билета или временного военного билета (скан-копию) или жетон;

фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев;

фамилия, имя, отчество и контакты непосредственного командира;

фамилия, имя, отчество и контакты командира части;

телефон горячей линии части, бригады, группировки.

Кроме того, следует составить список:

лиц и учреждений, к кому и куда можно обратиться за помощью по разным вопросам (друзья, родственники, знакомые, соседи, государственные и не государственные учреждения);

общественных и религиозных организаций в вашем регионе, которые могут помочь по тем или иным вопросам;

полезных для семей военнослужащих организаций, работающих онлайн.

Также полезны будут контакты, по которым можно получить квалифицированную помощь, консультацию или поддержку.

Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих:

бесплатная телефонная линия: 0800332720 (ежедневно с 10:00 до 20:00);

Telegram-чат: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (ежедневно с 10:00 до 20:00);

группы поддержки, которые психологи проводят онлайн отдельно для жен и партнерш и для матерей военнослужащих (регистрация на сайте pidtrymka.in.ua или по номеру: 0 800 332 720;

индивидуальные психологические сессии онлайн (запись по номеру: 0 800 332 720).

Раньше мы писали, как поступать и куда обращаться родным, если военный не выходит на связь.

Напомним, мы также сообщали, какие документы должны быть в семьях военных обязательно.