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Что нужно сделать, когда близкий человек идет на войну — практические советы украинцам

28 марта 2024 23:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как подготовиться родным военного, который идет на фронт
Жена провожает мужа на войну. Фото: Instagram/libkos
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Каждый военнообязанный человек должен понимать, что его могут призвать на военную службу и он будет защищать страну на фронте. Также украинцам нужно быть готовыми к тому, что их близкий человек может отправиться на войну.

Что обязательно необходимо сделать, когда родной человек отправляется на фронт и какую информацию следует знать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на материал "РБК-Україна".

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О чем следует договориться

С вашим близким человеком, отправляющимся в зону боевых действий, нужно заранее договориться о ряде важных моментов, которые помогут сохранить нервы и действовать правильно в непредвиденных случаях.

Первое, самое важное — это связь. Поэтому договоритесь о следующем:

  • каналы связи с военнослужащим (телефон, соцсети, мессенджеры и т.п.);
  • регулярность (частоту) коммуникации с ним;
  • время коммуникации.

Должен быть согласован алгоритм действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).

Желательно в таком случае иметь "экстренный контакт" с ближайшими коллегами по службе. Следует также согласовать, в каких случаях вы можете обращаться к этому лицу/лицам.

 

Мобилизация в Украине - как подготовиться родным военного, который идет на фронт
Военный на фронте пользуется телефоном. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Полезный совет, чтобы держать руку на пульсе

В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.

Это поможет не только обмену важной информацией, а иногда даже эмоциональной "разгрузке". Ведь полезно время от времени делиться своими переживаниями, особенно с теми, кто вас понимает как никто другой.

Какую информацию необходимо знать о военном

Каждой семье следует иметь список основных данных о военном, который может помочь в критических ситуациях. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предоставляет следующий:

  • фамилия, имя и отчество военного;
  • дата рождения;
  • копия паспорта;
  • личный номер (индивидуальный налоговый номер);
  • контактные данные ТЦК и СП, из которого человек был мобилизован;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
  • должность и звание военного, военно-учетная специальность (если известно);
  • номер военного билета или временного военного билета (скан-копию) или жетон;
  • фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев;
  • фамилия, имя, отчество и контакты непосредственного командира;
  • фамилия, имя, отчество и контакты командира части;
  • телефон горячей линии части, бригады, группировки.

Кроме того, следует составить список:

  • лиц и учреждений, к кому и куда можно обратиться за помощью по разным вопросам (друзья, родственники, знакомые, соседи, государственные и не государственные учреждения);
  • общественных и религиозных организаций в вашем регионе, которые могут помочь по тем или иным вопросам;
  • полезных для семей военнослужащих организаций, работающих онлайн.

Также полезны будут контакты, по которым можно получить квалифицированную помощь, консультацию или поддержку.

Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих:

  • бесплатная телефонная линия: 0800332720 (ежедневно с 10:00 до 20:00);
  • Telegram-чат: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (ежедневно с 10:00 до 20:00);
  • группы поддержки, которые психологи проводят онлайн отдельно для жен и партнерш и для матерей военнослужащих (регистрация на сайте pidtrymka.in.ua или по номеру: 0 800 332 720;
  • индивидуальные психологические сессии онлайн (запись по номеру: 0 800 332 720).

 

Раньше мы писали, как поступать и куда обращаться родным, если военный не выходит на связь.

Напомним, мы также сообщали, какие документы должны быть в семьях военных обязательно.

война
ВСУ
военные
советы
мобилизация
фронт

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