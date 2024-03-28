Мобилизация в Украине — как подготовиться родным военного, который идет на фронт

Что нужно сделать, когда близкий человек идет на войну — практические советы украинцам
В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Каждый военнообязанный человек должен понимать, что его могут призвать на военную службу и он будет защищать страну на фронте. Также украинцам нужно быть готовыми к тому, что их близкий человек может отправиться на войну.
Что обязательно необходимо сделать, когда родной человек отправляется на фронт и какую информацию следует знать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на материал "РБК-Україна".
О чем следует договориться
С вашим близким человеком, отправляющимся в зону боевых действий, нужно заранее договориться о ряде важных моментов, которые помогут сохранить нервы и действовать правильно в непредвиденных случаях.
Первое, самое важное — это связь. Поэтому договоритесь о следующем:
- каналы связи с военнослужащим (телефон, соцсети, мессенджеры и т.п.);
- регулярность (частоту) коммуникации с ним;
- время коммуникации.
Должен быть согласован алгоритм действий в случае отсутствия связи с военным (если он или она об этом не предупреждали).
Желательно в таком случае иметь "экстренный контакт" с ближайшими коллегами по службе. Следует также согласовать, в каких случаях вы можете обращаться к этому лицу/лицам.
Полезный совет, чтобы держать руку на пульсе
В Службе психосоциальной поддержки семей военнослужащих советуют также установить контакт и держать связь (по возможности) с женами, матерями или другими родственниками военнослужащих подразделения, в котором служит ваш близкий человек.
Это поможет не только обмену важной информацией, а иногда даже эмоциональной "разгрузке". Ведь полезно время от времени делиться своими переживаниями, особенно с теми, кто вас понимает как никто другой.
Какую информацию необходимо знать о военном
Каждой семье следует иметь список основных данных о военном, который может помочь в критических ситуациях. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предоставляет следующий:
- фамилия, имя и отчество военного;
- дата рождения;
- копия паспорта;
- личный номер (индивидуальный налоговый номер);
- контактные данные ТЦК и СП, из которого человек был мобилизован;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- контактные данные места постоянной дислокации воинской части;
- должность и звание военного, военно-учетная специальность (если известно);
- номер военного билета или временного военного билета (скан-копию) или жетон;
- фамилия, имя, отчество и контакты сослуживцев;
- фамилия, имя, отчество и контакты непосредственного командира;
- фамилия, имя, отчество и контакты командира части;
- телефон горячей линии части, бригады, группировки.
Кроме того, следует составить список:
- лиц и учреждений, к кому и куда можно обратиться за помощью по разным вопросам (друзья, родственники, знакомые, соседи, государственные и не государственные учреждения);
- общественных и религиозных организаций в вашем регионе, которые могут помочь по тем или иным вопросам;
- полезных для семей военнослужащих организаций, работающих онлайн.
Также полезны будут контакты, по которым можно получить квалифицированную помощь, консультацию или поддержку.
Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих:
- бесплатная телефонная линия: 0800332720 (ежедневно с 10:00 до 20:00);
- Telegram-чат: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (ежедневно с 10:00 до 20:00);
- группы поддержки, которые психологи проводят онлайн отдельно для жен и партнерш и для матерей военнослужащих (регистрация на сайте pidtrymka.in.ua или по номеру: 0 800 332 720;
- индивидуальные психологические сессии онлайн (запись по номеру: 0 800 332 720).
Раньше мы писали, как поступать и куда обращаться родным, если военный не выходит на связь.
Напомним, мы также сообщали, какие документы должны быть в семьях военных обязательно.
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