Мобілізація в Україні — як підготуватися рідним військового, який йде на фронт

Дружина проводжає чоловіка на війну. Фото: Instagram/libkos

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Тож, кожен військовозобов'язаний чоловік має розуміти, що його можуть призвати на військову службу й він буде захищати країну на фронті. Так само українцям треба бути готовими до того, що їх близька людина може піти на війну.

Що обов'язково необхідно зробити, коли рідна людина відправляється на фронт та яку інформацію слід знати, Новини.LIVE розповідає з посиланням на матеріал "РБК-Україна".

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Про що слід домовитись

З вашою близькою людиною, яка відправляється у зону бойових дій, треба заздалегідь домовитися про низку важливих моментів, які допоможуть зберегти нерви та діяти правильно у непередбачуваних випадках.

Перше, найважливіше — це зв'язок. Тому домовтеся про таке:

канали зв'язку з військовослужбовцем (телефон, соцмережі, месенджери тощо);

регулярність (частоту) комунікації з ним;

час комунікації.

Має бути узгоджений також алгоритм дій у випадку відсутності зв'язку з військовим (якщо він або вона про це не попереджали).

Бажано у такому випадку мати "екстрений контакт" із найближчими побратимами. Слід також узгодити, в яких саме випадках ви можете звертатися до цієї особи/осіб.

Військовий на фронті користується телефоном. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Корисна порада, щоб тримати руку на пульсі

У Службі психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців радять також встановити контакт й тримати зв'язок (за можливості) з дружинами, матерями чи іншими родичами військовослужбовців підрозділу, в якому служить ваша близька людина.

Це допоможе не тільки обміну важливою інформацією, а також інколи навіть емоційному "розвантаженню". Адже корисно час від часу ділитися своїми переживаннями, особливо з тими, хто вас розуміє як ніхто інший.

Яку інформацію необхідно знати про військового

Кожній родині слід мати перелік основних даних про військового, який може допомогти у критичних ситуаціях. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими надає такий:

прізвище, ім'я та по батькові військового;

дата народження;

копія паспорта;

особовий номер (індивідуальний податковий номер);

контактні дані ТЦК та СП, з якого людина була мобілізована;

назва та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

контактні дані місця постійної дислокації військової частини;

посада та звання військового, військово-облікова спеціальність (якщо відомо);

номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (скан-копію) чи жетон;

прізвище, ім'я, по батькові та контакти колег по службі, побратимів;

прізвище, ім'я, по батькові та контакти безпосереднього командира;

прізвище, ім'я, по батькові та контакти командира частини;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угруповання.

Крім того, варто скласти список:

осіб та установ, до кого та куди можна звернутися за допомогою з різних питань (друзі, родичі, знайомі, сусіди, державні й не державні установи);

громадських та релігійних організацій у вашому регіоні, які можуть допомогти з тих чи інших питань;

корисних для родин військовослужбовців організацій, що працюють онлайн.

Також корисними будуть контакти, за якими можна отримати кваліфіковану допомогу, консультацію або підтримку.

Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців:

безкоштовна телефонна лінія: 0 800 332 720 (щодня з 10:00 до 20:00);

Telegram-чат: +38 067 130 32 73, @pidtrymkainua (щодня з 10:00 до 20:00);

групи підтримки, які психологи проводять онлайн окремо для дружин та партнерок і окремо для матерів військовослужбовців (реєстрація на сайті pidtrymka.in.ua або за номером: 0 800 332 720;

індивідуальні психологічні сесії онлайн (запис за номером: 0 800 332 720.

Раніше ми писали, як діяти та куди звертатися рідним, якщо військовий не виходить на зв'язок.

Нагадаємо, також ми повідомляли, які документи мають бути в родинах військових обов'язково.