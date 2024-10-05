Что будет после получения повестки и сразу ли отправят на фронт

Мужчине выписывают повестку. Иллюстративное фото: armyinform

В Украине продолжается война и военное положение. В связи с этим мужчинам мобилизационного возраста продолжают присылать или выписывать повестки.

О том, что может быть после получения повестки и отправляют ли сразу на фронт, пишет "Еспресо.Захід" со ссылкой на представителя ТЦК и военного.

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Какие виды повесток бывают

Прежде чем говорить о возможных событиях после получения повестки, издание приводит слова Владимира Молодия, исполняющего обязанности начальника службы по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП. Он отметил, что на сегодняшний день в Украине действует три вида повесток, а именно — на уточнение данных, на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и на отправку. По словам представителя ТЦК, государство минимизировало вручение повесток на уточнение данных, поскольку граждане должны сделать это сами.

"И все же, если такая повестка пришла, гражданин должен явиться в ТЦК. После обновления данных, выдается повестка на ВЛК. Уже после прохождения военно-врачебной комиссии, ТЦК знает, пригоден ли человек к военной службе по состоянию здоровья и если это так, то его направляют в учебный центр. На этом участие ТЦК заканчивается. Можем сказать, что ТЦК является своеобразным посредником между гражданской жизнью и армией", — пояснил Владимир Молодий.

Путь военного Андрея Жолоба после получения повестки

Издание пишет, что ветеран российско-украинской войны Андрей Жолоб получил повестку в мае 2022 года. В тот же день он прошел ВЛК за 4 минуты.

"ВЛК я проходил в течение 4 минут. Меня 2-3 врача спросили, есть ли какие-то заболевания. Я сказал, что спортсмен и имел 6 сотрясений мозга. Мне ответили: "Нормально, здоров! А аллергии есть?". После моего описания тоже сказали, что все нормально, пригоден. На ВЛК я пошел сразу в тот же день, когда получил повестку. Я сделал это с космической скоростью. Но когда есть мотивация — ты не очень об этом заботишься .Мне сказали, что надо идти — значит иду работать", — рассказал ветеран.

Чтобы завершить все дела и прийти на собрание в учебный центр, будущему боевому медику дали три дня. Он отметил, что этот термин не является постоянным и обязательным, потому что имеет зависимость от многих факторов, в частности: от ситуации, от того, имеет ли военкомат время, а также возможности самого ТЦК.

"Мне пришла повестка в начале мая 2022 года. Тогда мне дали три дня на то, чтобы явиться в военкомат. Я пришел, меня спросили, завершил ли я все свои дела. Ответил, что нет. Мне говорят "Тогда доделай все и приходи завтра". На следующий день я пришел морально настроенный, с собранным рюкзаком. Мне сказали, что автобус не приехал и могу прийти еще через день. Моя жена ужасно утешилась, потому что у нас был еще один день", — вспоминает Андрей Жолоб.

На учениях тренируют в том числе участников боевых действий

Военный рассказывая о своем пути на фронт, отметил, что обучение проходят даже те люди, которые являются участниками боевых действий.

Кроме того, он добавил, что у него понимание о том, что такое армия, наступило во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

"Тогда я приехал в специальный учебный центр для превращения гражданских врачей в боевых. Там 1,5 месяца я учился и ездил в киевский госпиталь на 1,5 недели, чтобы понять, что такое боевая травма, как она выглядит и как с этим работать. Было много теории, порой, не очень полезной. Так и в мединституте — ты набираешь теоретические знания, отбрасываешь все лишнее, а настоящие медицинские умения получаешь во время интернатуры. У нас интернатура совпала с практикой. После завершения учебного процесса, я приехал в свою 46-ю бригаду. Они говорили, что готовятся уже месяц, с того дня, когда я приехал "на послезавтра" нам дали приказ о выезде на боевые. Поэтому у меня не было времени, чтобы понять, что такое армия, как там и что там. Я понял это уже в процессе - во время контрнаступления на Херсонщине", — сказал Андрей Жолоб.

Что говорят в ТЦК об обучении после получения повестки

Представитель Львовского областного ТЦК подчеркнул, что если гражданин не предоставил документы, подтверждающие его право на отсрочку от службы, а военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе — его отправляют в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки. Такое обучение длится как минимум один месяц.

"Гражданин в учебном центре получает, грубо говоря, навыки выживания в экстремальных условиях, ведение боя, медицинской помощи, саперного дела, разведки. Будут обучать какому-то минимуму всех этих вещей, чтобы по крайней мере было понимание, как действовать в таких ситуациях", — рассказал. представитель ТЦК.

Владимир Молодий добавил, что новобранцы проходят интенсивную стрелковую подготовку, их учат пользоваться автоматом и точно стрелять из разных положений. Эти знания являются основой для дальнейшей специализированной подготовки по выбранной сфере.

"Человек прежде всего сам выбирает сферу и место службы для себя. Для этого было достаточно времени, достаточно возможностей. Например, курсы БпЛА — как складывать и управлять дронами. Рекламы об этом вокруг очень много, работают рекрутинговые центры", — рассказал представитель ТЦК.

В то же время он добавил, что если человек попадает в учебный центр иным образом, то к сожалению, выбирать он сможет гораздо меньше и его выбор будет более усложнен.

"Учитывать его профессиональные способности, его умения, гражданскую профессию, уже будут, к сожалению, значительно меньше. Таким образом, все сведено к тому, чтобы гражданин проявил какое-то национальное, гражданское сознание и сам согласился на службу в рядах Вооруженных сил Украины" , — резюмировал он.

Напомним, что согласно новому мобилизационному законодательству, военнообязанные имели 14 дней на прибытие в территориальный центр комплектования после получения повестки. Однако недавно правительство уменьшило этот срок до 7 дней.

Также мы писали, что в Украине внесли существенные изменения в процесс вручения повесток военнообязанным мужчинам. В частности, теперь граждане будут получать этот документ через Укрпочту.