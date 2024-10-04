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Що українцям слід перевірити при отриманні повістки поштою — порада адвоката

4 жовтня 2024 21:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Вручення повісток поштою в Україні — що треба перевірити чоловікам при отриманні
Отримання повістки поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Як відомо, в Україні внесли суттєві зміни до процесу вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, тепер громадяни отримуватимуть цей документ через Укрпошту. 

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Яку інформацію має містити повістка поштою, що обов'язково слід перевіряти військовозобов'язаному та на що звертати увагу, розповіла адвокатка Дар'я Панфілова в інтерв'ю OBOZ.UA.

Так, правозахисниця наголосила, що вручення повісток військовозобов'язаним поштою передбачене постановою Кабінету Міністрів Україні № 560.

За її словами, роздрукована повістка повинна бути згенерована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та мати електронний цифровий підпис. Її направляють на останню відому адресу військовозобов'язаного рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.

На відправленні завжди має зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.

Вручення повісток поштою в Україні — на що звертати увагу чоловікам при отриманні
Повістка, яка надіслана поштою Фото: Телеграм-канал "Чесні новини України"

Що обов'язково має бути в описі вкладення: 

  • найменування поштового відправлення;
  • ПІБ (за наявності);
  • адреса проживання військовозобов'язаної особи, якій надсилається поштове відправлення;
  • найменування вкладення із кількістю аркушів;
  • ПІБ керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу;
  • інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Дар'я Панфілова також назвала умови, за яких повістка поштою буде вважатися врученою

  • якщо поштовий оператор підтверджує, що адресат отримав відправлення;
  • якщо поштовий оператор поставив відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за місцем проживання, яке вона раніше надала ТЦК та СП;
  • якщо поштовий оператор поставив відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом. 

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які не отримали повістку поштою.

Також ми інформували, хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово.

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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