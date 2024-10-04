Вручення повісток поштою в Україні — що треба перевірити чоловікам при отриманні

Що українцям слід перевірити при отриманні повістки поштою — порада адвоката
Як відомо, в Україні внесли суттєві зміни до процесу вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, тепер громадяни отримуватимуть цей документ через Укрпошту.
Яку інформацію має містити повістка поштою, що обов'язково слід перевіряти військовозобов'язаному та на що звертати увагу, розповіла адвокатка Дар'я Панфілова в інтерв'ю OBOZ.UA.
Так, правозахисниця наголосила, що вручення повісток військовозобов'язаним поштою передбачене постановою Кабінету Міністрів Україні № 560.
За її словами, роздрукована повістка повинна бути згенерована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів та мати електронний цифровий підпис. Її направляють на останню відому адресу військовозобов'язаного рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення.
На відправленні завжди має зазначатися штриховий кодовий ідентифікатор оператора поштового зв'язку, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса громадянина, якому надсилається повістка.
Що обов'язково має бути в описі вкладення:
- найменування поштового відправлення;
- ПІБ (за наявності);
- адреса проживання військовозобов'язаної особи, якій надсилається поштове відправлення;
- найменування вкладення із кількістю аркушів;
- ПІБ керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу;
- інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.
Дар'я Панфілова також назвала умови, за яких повістка поштою буде вважатися врученою:
- якщо поштовий оператор підтверджує, що адресат отримав відправлення;
- якщо поштовий оператор поставив відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за місцем проживання, яке вона раніше надала ТЦК та СП;
- якщо поштовий оператор поставив відмітку про відмову від отримання відправлення або відсутність особи за зареєстрованим місцем проживання, якщо іншого вона не повідомила у ТЦК.
Раніше ми повідомляли, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.
Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які не отримали повістку поштою.
Також ми інформували, хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово.
Читайте Новини.LIVE!