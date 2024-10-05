Що буде після отримання повістки та чи одразу відправлять на фронт

Чоловікові виписують повістку. Ілюстративне фото: armyinform

В Україні продовжується війна та воєнний стан. У зв'язку з цим, чоловікам мобілізаційного віку продовжують надсилати або виписувати повістки.

Про те, що може бути після отримання повістки і чи одразу відправляють на фронт, пише "Еспресо.Захід" з посиланням на представника ТЦК та військового.

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Які види повісток бувають

Перш ніж говорити про можливі події після отримання повістки, видання приводить слова Володимира Молодія, виконувача обов'язків начальника служби зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП. Він зазначив, що станом на сьогодні в Україні діє три види повісток, а саме — на уточнення даних, на військово-лікарську комісію (ВЛК) та на відправку. Також за словами представника ТЦК, наразі держава мінімізувала вручення повісток на уточнення даних, оскільки громадяни мають зробити це самі.

"Та все ж, якщо така повістка прийшла, громадянин повинен з'явитися у ТЦК. Після оновлення даних, видається повістка на ВЛК. Вже опісля проходження військово-лікарської комісії, ТЦК знає, чи придатна людина до військової служби за станом здоров’я і якщо це так, то його скеровують у навчальний центр. На цьому участь ТЦК закінчується. Можемо сказати, що ТЦК є своєрідним посередником між цивільним життям та армією", — пояснив Володимир Молодій.

Шлях військового Андрія Жолоба після отримання повістки

Видання пише, що ветеран російсько-української війни Андрій Жолоб отримав повістку у травні 2022 року. В той же день він пройшов ВЛК за чотири хвилини.

"ВЛК я проходив впродовж 4 хвилин. Мене 2-3 лікарі запитали, чи є якісь захворювання. Я сказав, що спортсмен і мав 6 струсів мозку. Мені відповіли: "Нормально, здоровий! А алергії є?". Після мого опису теж сказали, що все нормально, придатний. На ВЛК я пішов одразу в той самий день, коли отримав повістку. Я зробив це з космічною швидкістю. Але коли є мотивація — ти не дуже про це дбаєш. Мені сказали, що треба йти — отже йду працювати", — розповів ветеран.

Для того, щоб завершити усі справи та прийти на збори у навчальний центр, майбутньому бойовому медику дали три дні. Він зазначив, що цей термін не є сталим та обов'язковим, тому що має залежність від багатьох чинників, зокрема: ситуації, від того, як військомат має час та можливостей самого ТЦК.

"Мені прийшла повістка на початку травня 2022 року. Тоді мені дали три дні на те, щоб з’явитися у військкомат. Я прийшов, мене запитали, чи завершив я усі свої справи. Відповів, що ні. Мені кажуть "То дороби усе і приходь завтра". Наступного дня я прийшов морально налаштований, із зібраним наплічником. Мені сказали, що автобус не приїхав і можу прийти ще за день. Моя дружина страшенно втішилася, бо у нас був ще один день", — згадує Андрій Жолоб.

На навчаннях тренують в тому числі учасників бойових дій

Військовий розповідаючи про свій шлях на фронт, зазначив, навчання проходять навіть ті люди, які є учасниками бойових дій.

Крім того, він додав, що у нього розуміння про те, що таке армія, настало під час контрнаступу Збройних сил України у Херсонській області.

"Тоді я приїхав у спеціальний навчальний центр для перетворення цивільних лікарів на бойових. Там 1,5 місяця я вчився і їздив у київський госпіталь на 1,5 тижня, щоб зрозуміти, що таке бойова травма, як вона виглядає та як з цим працювати. Було багато теорії, часом, не дуже корисної. Так і в медінституті — ти назбируєш теоретичні знання, відкидаєш усе зайве, а справжні медичні вміння отримуєш під час інтернатури. В нас інтернатура збіглась із практикою. Після завершення навчального процесу, я приїхав до своєї 46-ї бригади. Вони казали, що готуються вже місяць, від того дня, коли я приїхав "на післязавтра" нам дали наказ про виїзд на бойові. Тому у мене не було часу, щоб зрозуміти, що таке армія, як там і що там. Я зрозумів це уже в процесі — під час контрнаступу на Херсонщині", — сказав Андрій Жолоб.

Що говорять в ТЦК про навчання після отримання повістки

Представник Львівського обласного ТЦК наголосив, що якщо громадянин не надав документів, які підтверджують його право на відстрочку від служби, а військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби - його відправляють до навчального центру для проходження базової загальновійськової підготовки. Таке навчання триває як мінімум один місяць.

"Громадянин у навчальному центрі отримує, грубо кажучи, навички виживання в екстремальних умовах, ведення бою, медичної допомоги, саперної справи, розвідки. Навчатимуть якогось мінімуму всіх цих речей, так, аби було принаймні розуміння, як діяти в таких ситуаціях", — розповів представник ТЦК.

Володимир Молодій додав, що новобранці проходять інтенсивну стрілецьку підготовку, їх вчать користуватися автоматом і точно стріляти з різних положень. Ці знання є основою для подальшої спеціалізованої підготовки за обраною сферою.

"Людина насамперед сама обирає сферу і місце служби для себе. Для цього було достатньо часу, достатньо можливостей. Наприклад, курси БПЛА — як складати і управляти дронами. Реклами про це довкола є дуже багато, працюють рекрутингові центри", — розповів представник ТЦК.

Водночас він додав, що якщо людина потрапляє у навчальний центр іншим чином, то на жаль, обирати вона зможе значно менше і її вибір буде більш ускладненим.

"Зважати на її фахові спроможності, на її вміння, цивільну професію, вже будуть, на жаль, значно менше. Таким чином, все зведено до того, щоб громадянин проявив якусь національну, громадянську свідомість і сам зголосився до служби у лавах Збройних сил України", — резюмував він.

Нагадаємо, що згідно з новим мобілізаційним законодавством, військовозобов'язані мали 14 днів на прибуття до територіального центру комплектування після отримання повістки. Однак нещодавно уряд зменшив цей строк до 7 днів.

Також ми писали, що в Україні внесли суттєві зміни до процесу вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, тепер громадяни отримуватимуть цей документ через Укрпошту.