Повторная ВЛК до 5 февраля – когда истекает срок прохождения

Что военнообязанные должны успеть до 5 февраля
До 5 февраля ограниченно годные граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. После этого они получат новый статус или непригодности к военной службе.
Об этом сообщает "РадіоТрек".
Повторная ВВК по 5 февраля
5 февраля 2025 года в Украине завершается срок действия такого статуса для военнообязанных, как "ограниченно годный". Так что до этой даты эта категория граждан должна пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Кроме ограниченно пригодных, повторную военно-врачебную комиссию имеют против следующие категории:
- те, кто не проходил повторное медицинское освидетельствование после изменений законодательства;
- те, кто уже проходил осмотр, но до 18 мая 2024 года.
Кто заменит ограниченно годных
После прохождения повторной военно-врачебной комиссии бывшие ограниченно годные граждане получат новый статус, который будет соответствовать их отношению к военной службе.
Это один из следующих пяти статусов:
- годен к военной службе.
- годен к службе в обеспечительных частях или ТЦК.
- временно непригоден (требует лечения или увольнения).
- непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев.
- непригоден к службе с исключением из военного учета.
Напомним, мы писали ранее о том, могут ли у ТЦК требовать проведения повторной ВВК от забронированных граждан.
Добавим, мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.
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