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Что военнообязанные должны успеть до 5 февраля

14 декабря 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторная ВЛК до 5 февраля – когда истекает срок прохождения
Военно-врачебная комиссия, которую должны до 5 февраля пройти ограниченно годные. Фото: dialog.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

До 5 февраля ограниченно годные граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. После этого они получат новый статус или непригодности к военной службе.

Об этом сообщает "РадіоТрек".

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5 февраля 2025 года в Украине завершается срок действия такого статуса для военнообязанных, как "ограниченно годный". Так что до этой даты эта категория граждан должна пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Кроме ограниченно пригодных, повторную военно-врачебную комиссию имеют против следующие категории:

  • те, кто не проходил повторное медицинское освидетельствование после изменений законодательства;
  • те, кто уже проходил осмотр, но до 18 мая 2024 года.

Кто заменит ограниченно годных

После прохождения повторной военно-врачебной комиссии бывшие ограниченно годные граждане получат новый статус, который будет соответствовать их отношению к военной службе.

Это один из следующих пяти статусов:

  • годен к военной службе.
  • годен к службе в обеспечительных частях или ТЦК.
  • временно непригоден (требует лечения или увольнения).
  • непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев.
  • непригоден к службе с исключением из военного учета.

Напомним, мы писали ранее о том, могут ли у ТЦК требовать проведения повторной ВВК от забронированных граждан.

Добавим, мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.

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