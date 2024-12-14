Повторная ВЛК до 5 февраля – когда истекает срок прохождения

Военно-врачебная комиссия, которую должны до 5 февраля пройти ограниченно годные. Фото: dialog.ua

До 5 февраля ограниченно годные граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. После этого они получат новый статус или непригодности к военной службе.

Об этом сообщает "РадіоТрек".

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Повторная ВВК по 5 февраля

5 февраля 2025 года в Украине завершается срок действия такого статуса для военнообязанных, как "ограниченно годный". Так что до этой даты эта категория граждан должна пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Кроме ограниченно пригодных, повторную военно-врачебную комиссию имеют против следующие категории:

те, кто не проходил повторное медицинское освидетельствование после изменений законодательства;

те, кто уже проходил осмотр, но до 18 мая 2024 года.

Кто заменит ограниченно годных

После прохождения повторной военно-врачебной комиссии бывшие ограниченно годные граждане получат новый статус, который будет соответствовать их отношению к военной службе.

Это один из следующих пяти статусов:

годен к военной службе.

годен к службе в обеспечительных частях или ТЦК.

временно непригоден (требует лечения или увольнения).

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев.

непригоден к службе с исключением из военного учета.

Напомним, мы писали ранее о том, могут ли у ТЦК требовать проведения повторной ВВК от забронированных граждан.

Добавим, мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.