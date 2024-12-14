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Що військовозобов'язані мають встигнути до 5 лютого

14 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна ВЛК до 5 лютого - коли закінчується термін проходження
Військово-лікарська комісія, яку мають до 5 лютого пройти обмежено придатні. Фото: dialog.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

До 5 лютого обмежено придатні громадяни мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Після цього вони отримають новий статус придатності чи непридатності до військової служби.

Про це повідомляє "РадіоТрек".

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Повторна ВЛК до 5 лютого

5 лютого 2025 року в Україні завершується термін дії такого статусу для військовозобов’язаних, як "обмежено придатний". Тож до цієї дати ця категорія громадян має пройти повторну військово-лікарську комісію.

Крім обмежено придатних, повторну військово-лікарську комісію мають проти наступні категорії:

  • ті, хто не проходив повторне медичне освідчення після змін законодавства;
  • ті, хто вже проходив огляд, але до 18 травня 2024 року.

Хто замінить обмежено придатних

Після проходження повторної військово-лікарської комісії колишні обмежено придатні громадяни отримають новий статус, який відповідатиме їхньому відношенню до військової служби.

Це один із наступних п’яти статусів:

  • придатний до військової служби.
  • придатний до служби у забезпечувальних частинах або ТЦК.
  • тимчасово непридатний (потребує лікування чи звільнення).
  • непридатний із переоглядом через 6-12 місяців.
  • непридатний до служби з виключенням із військового обліку.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи можуть у ТЦК вимагати проведення повторної ВЛК від заброньованих громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

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