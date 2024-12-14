Повторна ВЛК до 5 лютого - коли закінчується термін проходження

Що військовозобов'язані мають встигнути до 5 лютого
До 5 лютого обмежено придатні громадяни мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Після цього вони отримають новий статус придатності чи непридатності до військової служби.
Про це повідомляє "РадіоТрек".
Повторна ВЛК до 5 лютого
5 лютого 2025 року в Україні завершується термін дії такого статусу для військовозобов’язаних, як "обмежено придатний". Тож до цієї дати ця категорія громадян має пройти повторну військово-лікарську комісію.
Крім обмежено придатних, повторну військово-лікарську комісію мають проти наступні категорії:
- ті, хто не проходив повторне медичне освідчення після змін законодавства;
- ті, хто вже проходив огляд, але до 18 травня 2024 року.
Хто замінить обмежено придатних
Після проходження повторної військово-лікарської комісії колишні обмежено придатні громадяни отримають новий статус, який відповідатиме їхньому відношенню до військової служби.
Це один із наступних п’яти статусів:
- придатний до військової служби.
- придатний до служби у забезпечувальних частинах або ТЦК.
- тимчасово непридатний (потребує лікування чи звільнення).
- непридатний із переоглядом через 6-12 місяців.
- непридатний до служби з виключенням із військового обліку.
Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи можуть у ТЦК вимагати проведення повторної ВЛК від заброньованих громадян.
Додамо, ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.
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