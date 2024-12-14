Повторна ВЛК до 5 лютого - коли закінчується термін проходження

Військово-лікарська комісія, яку мають до 5 лютого пройти обмежено придатні. Фото: dialog.ua

До 5 лютого обмежено придатні громадяни мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Після цього вони отримають новий статус придатності чи непридатності до військової служби.

Про це повідомляє "РадіоТрек".

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Повторна ВЛК до 5 лютого

5 лютого 2025 року в Україні завершується термін дії такого статусу для військовозобов’язаних, як "обмежено придатний". Тож до цієї дати ця категорія громадян має пройти повторну військово-лікарську комісію.

Крім обмежено придатних, повторну військово-лікарську комісію мають проти наступні категорії:

ті, хто не проходив повторне медичне освідчення після змін законодавства;

ті, хто вже проходив огляд, але до 18 травня 2024 року.

Хто замінить обмежено придатних

Після проходження повторної військово-лікарської комісії колишні обмежено придатні громадяни отримають новий статус, який відповідатиме їхньому відношенню до військової служби.

Це один із наступних п’яти статусів:

придатний до військової служби.

придатний до служби у забезпечувальних частинах або ТЦК.

тимчасово непридатний (потребує лікування чи звільнення).

непридатний із переоглядом через 6-12 місяців.

непридатний до служби з виключенням із військового обліку.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи можуть у ТЦК вимагати проведення повторної ВЛК від заброньованих громадян.

Додамо, ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.