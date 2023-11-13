Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что угрожает призывнику после получения трех повесток – объяснение адвоката arrow

Что угрожает призывнику после получения трех повесток – объяснение адвоката

13 ноября 2023 03:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Что угрожает призывнику после получения трех повесток – объяснение адвоката
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжают вручать повестки призывникам. Стало известно, какая ответственность угрожает при получении трех повесток.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Читайте также:

В каком случае могут привлечь в суд через повестку

По его словам, если в течение года военнообязанный получил три повестки, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.

"В таком случае ТЦК может обратиться в полицию с заявлением, что военнообязанный трижды не явился по повесткам, но такое формальное обращение проигнорируют, откроют уголовное производство" , — говорит эксперт.

А вот в случае, если к админответственности привлечены дважды — это уже нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Это значит, что если начальник ТЦК дважды привлек гражданина к админответственности по этой статье, и последний не обжаловал и не отменил его постановления в суде — это уже реально чревато уголовной ответственностью", — объясняет адвокат.

Он добавляет, что нарушение произошло дважды и больше, квалифицируется уже как системность, то есть как совершение правонарушения систематически и с умыслом на уклонение от мобилизации.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Граждане, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины подлежат исключению из военного учета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме