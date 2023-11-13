Что угрожает призывнику после получения трех повесток – объяснение адвоката

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В Украине продолжают вручать повестки призывникам. Стало известно, какая ответственность угрожает при получении трех повесток.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Читайте также:

В каком случае могут привлечь в суд через повестку

По его словам, если в течение года военнообязанный получил три повестки, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.

"В таком случае ТЦК может обратиться в полицию с заявлением, что военнообязанный трижды не явился по повесткам, но такое формальное обращение проигнорируют, откроют уголовное производство" , — говорит эксперт.

А вот в случае, если к админответственности привлечены дважды — это уже нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Это значит, что если начальник ТЦК дважды привлек гражданина к админответственности по этой статье, и последний не обжаловал и не отменил его постановления в суде — это уже реально чревато уголовной ответственностью", — объясняет адвокат.

Он добавляет, что нарушение произошло дважды и больше, квалифицируется уже как системность, то есть как совершение правонарушения систематически и с умыслом на уклонение от мобилизации.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Граждане, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе. Такие мужчины подлежат исключению из военного учета.