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Що загрожує призовнику після отримання трьох повісток — пояснення адвоката

13 листопада 2023 03:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Що загрожує призовнику після отримання трьох повісток — пояснення адвоката
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні продовжують вручати повістки призовникам. Стало відомо, яка відповідальність загрожує в разі отримання трьох повісток.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

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За його словами, якщо упродовж року військовозобов'язаний отримав три повістки, то його можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

"В такому разі ТЦК може звернутися до поліції із заявою, що військовозобов'язаний тричі не з’явився по повістках, але таке формальне звернення проігнорують. Але якщо до заяви долучать корінці повісток, рапорти, пояснення, якісь акти відмови тощо, то, ймовірно, відкриють кримінальне провадження", — каже експерт.

А от у разі, якщо до адмінвідповідальності притягнуто двічі — це вже порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Це означає, що якщо начальник ТЦК двічі притягнув громадянина до адмінвідповідальності за цією статтею, і останній не оскаржив і не скасував його постанови в суді — це вже реально загрожує кримінальною відповідальністю", — пояснює адвокат.

Він додає, те, що порушення сталося двічі і більше, кваліфікується вже як системність, тобто як вчинення правопорушення систематично та з умислом на ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Громадяни, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі. Такі чоловіки підлягають виключенню з військового обліку.

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