Мобилизация в Украине — какое наказание ждет, если не уплатить штраф от ТЦК

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: УНИАН

В Украине в 2024 году было принято ряд важных изменений в мобилизационные законы. В частности, в июле был увеличен штраф за нарушение военного учета. Если раньше он составлял от 510 до 850 грн, то с новыми нормами ТЦК и СП налагают на нарушителей штраф не менее 17 тыс. грн. Вдобавок тем, кто проигнорирует и не оплатит денежное взыскание, грозит более жесткое наказание.

Читайте также:

Об этом сообщили в Министерстве юстиции, отвечая на запрос "Судебно-юридической газеты".

Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штраф от ТЦК должен быть уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления о его наложении. Если постановление обжаловано, то этот срок начинается после того, как жалоба будет отклонена.

Отмечается, что военнообязанные мужчины, не уплатившие своевременно штраф за нарушение военного учета, рискуют нарваться на арест средств на банковских счетах. Кроме того, согласно закону, задолженность может быть принудительно списана. Также возможен арест имущества с возможностью его последующей продажи для уплаты штрафа.

Как это происходит:

Исполнительная служба блокирует финансовые ресурсы должника (как в национальной, так и в иностранной валюте). Если у человека нет средств, под арест могут попасть недвижимость или даже бытовые вещи.

Важно: законодательство предусматривает, что у должника не могут забрать все его имущество — некоторые вещи остаются за пределами взыскания.

Ранее мы писали, как военнообязанным мужчинам узнать наличие штрафов от ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, как работает механизм наказания за нарушение военного учета

Также мы информировали, я ное наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку из почты .