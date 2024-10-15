Мобілізація в Україні — що загрожує чоловікам, які не заберуть повістку з пошти

Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE

В Україні повістки від ТЦК та СП військовозобов'язані отримуватимуть поштою, а саме рекомендованим листом листоношею або у відділах "Укрпошти". На пошті такі листи зберігатимуться лише три доби.

Читайте також:

Яке покарання чекає на військовозобов'язаних українців, які не заберуть повістку з пошти, пише "Судово-юридична газета".

Так, зазначається, що Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, ухваливши постанову № 1147 від 8 жовтня 2024 року.

Відповідно до нововведень, у військовозобов'язаного буде лише 72 години, щоб забрати рекомендований лист з повісткою.

Вручення повістки поштою виглядатиме наступним чином:

поштар приносить повістку за адресою, вказаною у рекомендованому листі від ТЦК і вручає особисто в руки військовозобов'язаному;

якщо особи вдома не виявилося, поштар інформує адресата про цей лист телефоном, або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що у поштовому відділенні на нього чекає лист від ТЦК;

після цього адресат має забрати повістку з пошти у триденний строк.

Повістки поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Якщо за три дні військовозобов'язаний так і не з'явився, щоб забрати повістку, пошта поверне лист до ТЦК та СП із відміткою про відсутність цієї людини за адресою проживання.

У такому випадку вважатиметься, що територіальний центр належним чином виконав оповіщення громадянина про необхідність з'явитися за повісткою. Відповідно після цього ТЦК може винести постанову про штраф.

За ігнорування повістки поштою військовозобов'язаній особі загрожуватиме штраф від 17 000 до 25 500 тис. грн.

Раніше ми писали, які дві спецпозначки повинні містити повістки поштою.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків отримає повістки "Укрпоштою" першочергово.

Також ми інформували, що в Україні запровадять новий формат повісток з QR-кодом.