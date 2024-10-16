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Що загрожує українцям, які не сплатили штраф від ТЦК — нові норми закону

16 жовтня 2024 21:54
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — яке покарання чекає, якщо не сплатити штраф від ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: УНІАН
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні 2024 року було прийнято ряд важливих змін в мобілізаційні закони. Зокрема у липні було збільшено штраф за порушення військового обліку. Якщо раніше він становив від 510 до 850 грн, то з новими нормами ТЦК та СП накладають на порушників штраф щонайменше на 17 тис. грн. На додачу, тим, хто проігнорує та не сплатить грошове стягнення, загрожує більш жорстке покарання. 

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Про це повідомили у Міністерстві юстиції, відповідаючи на запит "Судово-юридичної газети". 

Так, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф від ТЦК має бути сплачений протягом 15 днів з моменту отримання постанови про його накладення. Якщо постанову оскаржено, цей термін починається після того, як скаргу буде відхилено.

Зазначається, що військовозобов'язані чоловіки, які не сплатили вчасно штраф за порушення військового обліку, ризикують нарватися на арешт коштів на банківських рахунках. Крім того, відповідно до закону, заборговану суму можуть примусово списати. Також можливий арешт майна з можливістю його подальшого продажу для сплати штрафу. 

Як це відбувається:

  1. Виконавча служба блокує фінансові ресурси боржника (як у національній, так і в іноземній валютах).
  2. Якщо в особи немає коштів, під арешт можуть потрапити нерухомість або навіть побутові речі.

Важливо: законодавство передбачає, що у боржника не можуть забрати все його майно — певні речі залишаються поза межами стягнення.

 

Раніше ми писали, як військовозобов'язаним чоловікам дізнатись про наявність штрафів від ТЦК. 

Нагадаємо, ми розповідали, як працює механізм покарання за порушення військового обліку.

Також ми інформували, яке покарання чекає на військовозобов'язаних українців, які не заберуть повістку з пошти.

штраф мобілізація покарання ТЦК та СП військовозобов'язані

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