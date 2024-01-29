Что изменилось в процессе перевода в другую часть — рассказ военного
Украинский военнослужащий имеет право перевестись из одного подразделения в другое. Впрочем, после начала полномасштабной российско-украинской войны ситуация с этим значительно усложнилась, потому что в бригадах не хотят терять личный состав.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Как в ВСУ переводили военных до войны
По словам Козятинского, до полномасштабной войны процесс перевода военнослужащего из одного подразделения в другое был гораздо проще, чем сейчас.
"Вы просто приносили отношение от нового подразделения в строевую, и ваша воинская часть сама готовила документы на перевод", — объяснил боевой медик.
Что изменилось после 24 февраля
После начала полномасштабной российско-украинской войны подобный процесс перевода фактически не работает. Дмитрий Козятинский уверен, что в 99% случаев так перевестись невозможно.
Он объяснил, почему ситуация изменилась: "Бригады не желают терять личный состав и заниматься бюрократическими процедурами".
Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.
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