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Что изменилось в процессе перевода в другую часть — рассказ военного

29 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что изменилось в процессе перевода в другую часть — рассказ военного
Украинские военные на вокзале. Фото: Facebook-страница Сухопутных войск Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Украинский военнослужащий имеет право перевестись из одного подразделения в другое. Впрочем, после начала полномасштабной российско-украинской войны ситуация с этим значительно усложнилась, потому что в бригадах не хотят терять личный состав.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, до полномасштабной войны процесс перевода военнослужащего из одного подразделения в другое был гораздо проще, чем сейчас.

"Вы просто приносили отношение от нового подразделения в строевую, и ваша воинская часть сама готовила документы на перевод", — объяснил боевой медик.

Что изменилось после 24 февраля

После начала полномасштабной российско-украинской войны подобный процесс перевода фактически не работает. Дмитрий Козятинский уверен, что в 99% случаев так перевестись невозможно.

Он объяснил, почему ситуация изменилась: "Бригады не желают терять личный состав и заниматься бюрократическими процедурами".

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.

ВСУ
армия
военные
война в Украине

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