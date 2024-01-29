Що змінилося в процесі переведення до іншої частини — розповідь військового
Український військовослужбовець має право перевестися з одного підрозділу до іншого. Втім, після початку повномасштабної російсько-української війни ситуація з цим значно ускладнилася, бо в бригадах не хочуть втрачати особовий склад.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Як в ЗСУ переводили військових до війни
За словами Козятинського, до повномасштабної війни процес переведення військовослужбовця з одного підрозділу до іншого був значно простіший, ніж зараз.
"Ви просто приносили відношення від нового підрозділу в стройову, і ваша військова частина сама готувала документи на переведення", — пояснив бойовий медик.
Що змінилося після 24 лютого
Після початку повномасштабної російсько-української війни такий процес переведення фактично не працює. Дмитро Козятинський упевнений, що у 99% випадків так перевестися неможливо.
Він пояснив, чому ситуація змінилася: "Бригади не бажають втрачати особовий склад та займатися бюрократичними процедурами".
Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.
Читайте Новини.LIVE!