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Що змінилося в процесі переведення до іншої частини — розповідь військового

29 січня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що змінилося в процесі переведення до іншої частини — розповідь військового
Українські військові на вокзалі. Фото: Facebook-сторінка Сухопутних військ України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український військовослужбовець має право перевестися з одного підрозділу до іншого. Втім, після початку повномасштабної російсько-української війни ситуація з цим значно ускладнилася, бо в бригадах не хочуть втрачати особовий склад.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, до повномасштабної війни процес переведення військовослужбовця з одного підрозділу до іншого був значно простіший, ніж зараз.

"Ви просто приносили відношення від нового підрозділу в стройову, і ваша військова частина сама готувала документи на переведення", — пояснив бойовий медик.

Що змінилося після 24 лютого

Після початку повномасштабної російсько-української війни такий процес переведення фактично не працює. Дмитро Козятинський упевнений, що у 99% випадків так перевестися неможливо.

Він пояснив, чому ситуація змінилася: "Бригади не бажають втрачати особовий склад та займатися бюрократичними процедурами".

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.

ЗСУ
армія
військові
війна в Україні

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