В 2026 году планируются ежемесячно мобилизовать 2500 граждан, сообщает Минобороны

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

В своей программе действий на 2025-2026 годы Минобороны Украины определило стратегию комплектования Вооруженных Сил. Согласно плану, предполагается ежемесячная мобилизация 2500 граждан Украины в воинские части.

Соответствующий план опубликован на сайте Кабмина.

Что известно о мобилизации в 2026 году

Кроме того, стало известно, что запланировано заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины и 1000 контрактов - с иностранцами и лицами без гражданства.

Правительство также обязуется продолжить цифровую трансформацию Сил обороны, в частности уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования (ТЦК) на 15% до декабря 2025 года и завершить цифровое преобразование военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее сообщалось, что Минобороны сократило срок оформления документов для награждения бойцов. Ранее он составлял до восьми месяцев, а сейчас был сокращен до двух недель.

Также в Минобороны объяснили, могут ли забронированных направить на ВВК. Существуют некоторые исключения.