Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Щомісячний план мобілізації у 2026 році — стали відомі цифри

Щомісячний план мобілізації у 2026 році — стали відомі цифри

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 01:30
У 2026 році плануються щомісячно мобілізувати 2500 громадян, повідомляє Міноборони
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони України

У своїй програмі дій на 2025-2026 роки Міноборони України визначило стратегію комплектування Збройних Сил. Згідно з планом, передбачається щомісячна мобілізація 2500 громадян України до військових частин.

Відповідний план опублікований на сайті Кабміну.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про мобілізацію у 2026 році

Крім того, стало відомо, що заплановано укладання 3500 контрактів на військову службу з громадянами України та 1000 контрактів — з іноземцями та особами без громадянства.

Уряд також зобов'язується продовжити цифрову трансформацію Сил оборони, зокрема зменшити навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК) на 15% до грудня 2025 року та завершити цифрове перетворення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше повідомлялось, що Міноборони скоротило термін оформлення документів для нагородження бійців. Раніше він складав до восьми місяців, а зараз був скорочений до двох тижнів.

Також у Міноборони пояснили, чи можуть заброньованих направити на ВЛК. Існують деякі винятки.

Міноборони ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації