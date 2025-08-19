У 2026 році плануються щомісячно мобілізувати 2500 громадян, повідомляє Міноборони

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Міноборони України

У своїй програмі дій на 2025-2026 роки Міноборони України визначило стратегію комплектування Збройних Сил. Згідно з планом, передбачається щомісячна мобілізація 2500 громадян України до військових частин.

Відповідний план опублікований на сайті Кабміну.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про мобілізацію у 2026 році

Крім того, стало відомо, що заплановано укладання 3500 контрактів на військову службу з громадянами України та 1000 контрактів — з іноземцями та особами без громадянства.

Уряд також зобов'язується продовжити цифрову трансформацію Сил оборони, зокрема зменшити навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК) на 15% до грудня 2025 року та завершити цифрове перетворення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше повідомлялось, що Міноборони скоротило термін оформлення документів для нагородження бійців. Раніше він складав до восьми місяців, а зараз був скорочений до двох тижнів.

Також у Міноборони пояснили, чи можуть заброньованих направити на ВЛК. Існують деякі винятки.