Военно-врачебная комиссия в ВСУ — надо ли военным проходить ежегодную ВВК

Военнослужащие на ВВК. Фото: "Суспільне Львів"

Военнослужащие должны проходить военно-врачебную комиссию, как и военнообязанные, ежегодно во время действия военного положения. Но фактически такие вещи случаются редко.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военно-врачебная комиссия — сроки прохождения

Военно-врачебная комиссия является обязательной для всех военнообязанных граждан Украины.

Сроки прохождения военно-врачебной комиссии варьируются от одного года во время войны до пяти в мирное время.

Военно-врачебную комиссию при необходимости, напомнил адвокат Юрий Айвазян, должны проходить не только военнообязанные, но и военнослужащие ВСУ.

Нужно ли военным проходить ВВК каждый год

Формально требование проходить военно-врачебную комиссию ежегодно во время действия военного положения действует и для военнослужащих, но, подчеркнул юрист, фактическая ситуация отличается от предписаний закона.

"На практике еще не встречал случаев, когда бы военного направляли на ВВК в случае перевода или отправки в зону боевых действий. Обычно военным очень трудно получить направление на ВВК", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военнослужащий может пройти военно-врачебную комиссию в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких форматах могут проходить ВВК для военнослужащих ВСУ.