Військово-лікарська комісія в ЗСУ — чи треба військовим проходити щорічну ВЛК

Військовослужбовці на ВЛК. Фото: "Суспільне Львів"

Військовослужбовці мають проходити військово-лікарську комісію, як і військовозобов’язані, щороку під час дії воєнного стану. Але фактично такі речі трапляються рідко.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-лікарська комісія — терміни проходження

Військово-лікарська комісія є обов’язковою для усіх військовозобов’язаних громадян України.

Терміни проходження військово-лікарської комісії варіюються від одного року під час війни до п’яти у мирний час.

Військово-лікарську комісію за потреби, нагадав адвокат Юрій Айвазян, мають проходити не тільки військовозобов’язані, а й військовослужбовці ЗСУ.

Чи треба військовим проходити ВЛК кожного року

Формально вимога проходити військово-лікарську комісію щороку під час дії воєнного стану діє і для військовослужбовців, але, підкреслив юрист, фактична ситуація відрізняється від приписів закону.

"На практиці ще не зустрічав випадків, коли б військового направляли на ВЛК у разі переведення або відправки у зону бойових дій. Зазвичай військовим дуже важко отримати направлення на ВЛК", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовослужбовець може пройти військово-лікарську комісію в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких форматах можуть проходити ВЛК для військовослужбовців ЗСУ.