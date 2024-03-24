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Вред мобилизации от Остапа Стахива — Bihus исследовали его деятельность

24 марта 2024 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вред мобилизации от Остапа Стахива — Bihus исследовали его деятельность
Львовянин Остап Стахив. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовянин Остап Стахив с группой последователей создал сеть групп в Viber и Telegram, в которых рассказывает о вреде мобилизации в Украине. Некоторые из его постов похожи на сообщения, которые распространяют россияне. 

О деятельности Остапа Стахива против мобилизации и его отношения к российско-украинской войне рассказали расследователи проекта Bihus.info.

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Деятельность Остапа Стахива

Журналисты подчеркнули, что группа граждан объединилась и распространяет в соцсетях скандальные видео с действиями работников терцентров комплектования. После этого кадры появляются на РосТВ с комментариями о том, как украинцы не хотят участвовать в войне с РФ.

До начала полномасштабного вторжения главным направлением активности Стахива были выступления против вакцинации, которую проводили в Украине и мире в связи с эпидемией COVID-19. Именно тогда его видели с Кириллом Стремоусовым, который в 2022 году начал работать на оккупационные власти и погиб незадолго до освобождения Херсона.

Во время великой войны против РФ Стахив начал выступать против мобилизации и даже основал движение, направленное на противодействие набору в ВСУ.

Как Стахив рассказывает о вредности мобилизации

Журналисты сообщили, что первые сомнения в незаконной деятельности Стахива возникли даже у СБУ. В ноябре 2021 года его задержали и предъявили обвинение в попытке свержения конституционного строя. Перед задержанием он проводил протестную акцию с плакатами, на которых были QR-коды, которые указывали на сайт "Единой России". Два года назад дело закончилось залогом в размере один миллион гривен, после чего львовянин был освобожден под залог.

Сейчас Стахив рассказывает о том, что работники ТЦК "массово похищают и пытают людей". Для этого мужчина создал сети Viber- и Telegram-каналов, в которых общаются именно по таким темам. Журналисты нашли 24 региональных чата с соответствующей тематикой.

Там периодически публикуют видео преследований — кадры, как толпа граждан идет за представителями ТЦК. Также распространяют "методички", как лучше обмануть систему мобилизации.

В каналах также есть сообщения, касающиеся причин войны. Расследователи привели несколько цитат:

  • "Владимиру Путину на самом деле никакая Украина не нужна";
  • "Украина куплена американской корпорацией Black Rock";
  • "Не Путин бомбит Украину и Одессу, а США и Великобритания".

Кроме того, Bihus раскрыли активности сообщников Стахива, среди которых известные лица, такие как Анжела Гурина, Александр Надьожа, Елена Фаист и Олег Герич. Примеры их "работ" включают даже такие провокационные действия, как нападение на военного с целью снятия его реакции на камеру, а затем распространение этого материала в соцсетях для дальнейшего использования российскими пропагандистами. Один из известных случаев этих действий — драка в Косачи на Ивано-Франковщине, когда местное население получило сообщение в Viber о прибытии ТЦК и в результате произошла стычка, во время которой пострадала женщина с ребенком.

Авторы расследования отметили, что системная деятельность Стахива опасна и приводит к насилию и истерии. Они несколько раз вспоминают о том, что этими активностями должны заняться СБУ.

"Эти люди влияют на мозги огромной аудитории, зомбируют и распространяют откровенную уникальную фигню. Кроме того, что это невероятно бесит, это еще и опасно. Массовое раздувание подобных нарративов может приводить к насилию. Целью его кодла и является создание вот таких конфликтов, распространение общественной истерии. А такие случаи как в Космаче — это уже наглядный пример этой истерии", — заявили журналисты.

Реакция Стахива на расследование

Мужчина на своей странице в Facebook заявил, что журналисты якобы "передозировались наркотиками".

Напомним, известный львовский антивакцинатор Остап Стахив после начала полномасштабного вторжения решил создать в Украине движение по противодействию мобилизации. Активист активно распространяет информацию о том, что военнослужащие якобы незаконно выдают повестки, а еще "похищают и пытают людей".

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал, как украинцы подрывают национальную безопасность своим отношением к ТЦК. Он призвал к осторожности, чтобы невзначай не помочь врагу своими действиями.

журналисты
украинцы
Львов
Украина
расследование
Остап Стахив
мобилизация

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