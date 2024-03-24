Шкідливість мобілізації від Остапа Стахіва — Bihus дослідили його діяльність

Львів'янин Остап Стахів. Фото: Facebook

Львів'янин Остап Стахів з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації в Україні. Деякі з його дописів схожі на повідомлення, які поширюють росіяни.

Про діяльність Остапа Стахіва проти мобілізації та його ставлення до російсько-української війни розповіли розслідувачі проєкту Bihus.info.

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Діяльність Остапа Стахіва

Журналісти наголосили, що група громадян об'єдналась і поширює у соцмережах скандальні відео з діями працівників терцентрів комплектування. Після цього кадри з'являються на росТБ з коментарями про те, як українці не хочуть брати участь у війні з РФ.

До початку повномасштабного вторгнення головним напрямом активності Стахіва були виступи проти вакцинації, яку проводили в Україні та світі у зв'язку з епідемією COVID-19. Саме тоді його бачили з Кирилом Стремоусовим, який у 2022 році почав працювати на окупаційну владу і загинув незадовго до звільнення Херсона.

Під час великої війни проти РФ Стахів почав виступати проти мобілізації й навіть заснував рух, спрямований на протидію набору в ЗСУ.

Як Стахів розповідає про шкідливість мобілізації

Журналісти повідомили, що перші сумніви щодо незаконної діяльності Стахіва виникли навіть у СБУ. У листопаді 2021 року його затримали та висунули обвинувачення у спробі повалення конституційного ладу. Перед затриманням він проводив протестну акцію з плакатами, на яких були QR-коди, які вказували на сайт "Єдиної Росії". Два роки тому справа закінчилася заставою в розмірі один мільйон гривень, після чого львів'янин був звільнений під заставу.

Зараз Стахів розповідає про те, що працівники ТЦК "масово викрадають та катують людей". Для цього чоловік створив мережі Viber- та Telegram-каналів, у яких спілкуються саме на такі теми. Журналісти знайшли 24 регіональних чати з відповідною тематикою.

Там періодично публікують відео переслідувань — кадри, як натовп громадян йде за представниками ТЦК. Також поширюють "методички", як краще обманути систему мобілізації.

У каналах також є дописи, які стосуються причин війни. Розслідувачі навели декілька цитат:

"Володимиру Путіну насправді ніяка Україна не потрібна";

"Україна куплена американською корпорацією Black Rock";

"Не Путін бомбить Україну і Одесу, а США і Великобританія".

Крім того, Bihus розкрили активності спільників Стахіва, серед яких відомі особи, такі як Анжела Гуріна, Олександр Надьожа, Олена Фаїст та Олег Герич. Приклади їхніх "робіт" включають навіть такі провокаційні дії, як напад на військового з метою зняття його реакції на камеру, а потім поширення цього матеріалу в соцмережах для подальшого використання російськими пропагандистами. Один із відомих випадків цих дій — бійка в Косачі на Івано-Франківщині, коли місцеве населення отримало повідомлення у Viber про прибуття ТЦК і у результаті сталася сутичка, під час якої постраждала жінка з дитиною.

Автори розслідування зауважили, що системна діяльність Стахіва небезпечна і призводить до насилля та істерії. Вони кілька разів згадують про те, що цими активностями мали б зайнятись СБУ.

"Ці люди впливають на мізки величезної аудиторії, зомбують і поширюють відверту унікальну фігню. Крім того, що це неймовірно бісить, це ще й небезпечно. Масове роздмухування подібних наративів може призводити до насилля. Метою його кодла і є створення отаких конфліктів, поширення суспільної істерії. А такі випадки як в Космачі — це вже наочний приклад цієї істерії", — заявили журналісти.

Реакція Стахіва на розслідування

Чоловік на своїй сторінці у Facebook заявив, що журналісти начебто "передозувались наркотиками".

Нагадаємо, відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів після початку повномасштабного вторгнення вирішив створити в Україні рух для протидії мобілізації. Активіст активно поширює інформацію про те, що військкоми нібито незаконно видають повістки, а ще "викрадають і катують людей".

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів, як українці підривають національну безпеку своїм відношенням до ТЦК. Він закликав до обережності, щоб ненароком не допомогти ворогу своїми діями.