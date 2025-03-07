Военнослужащий заявил, что военную подготовку должны проходить даже семиклассники

Парень проходит военную подготовку. Фото иллюстративное: 24tv.ua

Подготовка к военной службе должна начинаться еще в школе. Готовить детей к защите Родины нужно, начиная с 7 класса.

Об этом в интервью РБК-Україна в четверг, 5 марта, сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Читайте также:

Мнение военного касательно военной подготовки

"Каждый должен иметь подготовку от 7 класса по 25 лет. Это почти десять лет. Этот человек (прошедший военную подготовку, — Ред.) будет высокоэффективным на поле боя, если так сложатся обстоятельства, что ему придется воевать. Поверьте, если мы за десять лет будем готовы к войне, они (россияне, — Ред.) никогда не полезут военным путем", — подчеркнул командир полка.

Также Федоренко отметил, что будет делать все, чтобы вывести военную подготовку для всех на законодательный уровень.

Напомним, юноши в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили присоединиться к армии по контракту, тренируются непосредственно на полигонах боевых бригад. Их обучают инструкторы с боевым опытом.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук заявила, что в Украине нужно построить систему национального сопротивления. Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору.