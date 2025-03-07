Військовослужбовець заявив, що військову підготовку мають проходити навіть семикласники

Хлопець проходить військову підготовку. Фото ілюстративне: 24tv.ua

Підготовка до військової служби має починатися ще у школі. Готувати дітей до захисту Батьківщини потрібно, починаючи від 7 класу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна в четвер, 5 березня, повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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"Кожен повинен мати підготовку від 7 класу по 25 років. Це майже десять років. Ця людина (яка пройшла військову підготовку, — Ред.) буде високоефективною на полі бою, якщо так складуться обставини, що їй доведеться воювати. Повірте, якщо ми за десять років будемо готові до війни, вони (росіяни, — Ред.) ніколи не полізуть військовим шляхом", — наголосив командир полку.

Також Федоренко зазначив, що робитиме все, щоб вивести військову підготовку для всіх на законодавчий рівень.

Нагадаємо, юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили долучитися до війська за контрактом, тренуються безпосередньо на полігонах бойових бригад. Їх навчають інструктори з бойовим досвідом.

Раніше заступниця глави Офісу Президента України Ірина Верещук заявила, що в Україні потрібно збудувати систему національного спротиву. Йдеться про системну підготовку цивільного населення до спротиву агресора.