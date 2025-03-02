Яку базову підготовку до бойових дій проходять контрактники віком від 18 до 24 років

Як контрактники-новачки проходять БЗВП, — відповідь військового
Юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили доєднатися до війська за контрактом, уже проходять базову військову підготовку (БЗВП). Їх тренують безпосередньо на полігонах бойових бригад.
Про це в інтерв'ю Міністерству оборони України в суботу, 1 березня, повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Дяченко.
Що відомо про бойову підготовку молодих контрактників
За словами військового, рекрути проєкту "Контракт 18–24" проходять БЗВП за оновленою програмою: півтора місяця інтенсивного навчання та 80% практики. За підготовку новобранців відповідають інструктори з бойовим досвідом. Тренування здійснюється на полігонах шістьох бригад, зокрема чотирьох бригад Сухопутних військ. Готовність військовослужбовців до подальших навчальння та бойових дій визначають під час контрольно-тактичних зайнять.
"Основний контроль здійснює бойова військова частина. У бойовій військовій частині є головні сержанти, які мають змогу приїхати в навчальний центр, поспілкуватися із солдатами й надати їм якісь вказівки ... Також у кожній бригаді є контроль бойової бригади. Ну і відповідно здійснює контроль командування підготовки командування Сухопутних військ на постійній основі", — зазначив Дяченко.
Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з деякими нюансами, які не спрацювали в "Контракті 18–24". Зокрема, йдеться про хлопців такого віку, які на початку вторнення пішли воювати добровільно.
Нагадаємо, начальник штабу — заступник командира 3-ї ОШБр Петро Горбатенко заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні є необхідністю. Він наголосив, що на фронті для виконання бойових завдань потрібні молоді та здорові військовослужбовці.
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