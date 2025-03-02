Яку базову підготовку до бойових дій проходять контрактники віком від 18 до 24 років

Тренування на полігоні. Фото ілюстративне: НГУ

Юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили доєднатися до війська за контрактом, уже проходять базову військову підготовку (БЗВП). Їх тренують безпосередньо на полігонах бойових бригад.

Про це в інтерв'ю Міністерству оборони України в суботу, 1 березня, повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Дяченко.

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За словами військового, рекрути проєкту "Контракт 18–24" проходять БЗВП за оновленою програмою: півтора місяця інтенсивного навчання та 80% практики. За підготовку новобранців відповідають інструктори з бойовим досвідом. Тренування здійснюється на полігонах шістьох бригад, зокрема чотирьох бригад Сухопутних військ. Готовність військовослужбовців до подальших навчальння та бойових дій визначають під час контрольно-тактичних зайнять.

"Основний контроль здійснює бойова військова частина. У бойовій військовій частині є головні сержанти, які мають змогу приїхати в навчальний центр, поспілкуватися із солдатами й надати їм якісь вказівки ... Також у кожній бригаді є контроль бойової бригади. Ну і відповідно здійснює контроль командування підготовки командування Сухопутних військ на постійній основі", — зазначив Дяченко.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з деякими нюансами, які не спрацювали в "Контракті 18–24". Зокрема, йдеться про хлопців такого віку, які на початку вторнення пішли воювати добровільно.

Нагадаємо, начальник штабу — заступник командира 3-ї ОШБр Петро Горбатенко заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні є необхідністю. Він наголосив, що на фронті для виконання бойових завдань потрібні молоді та здорові військовослужбовці.