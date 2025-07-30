Шмыгаль оценил, насколько добровольная в Украине мобилизация

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизационные мероприятия в стране в основном проходят без скандалов. По его словам, громкие случаи среди всего призывного процесса составляют лишь 5-10%.

Об этом Шмыгаль сказал в интервью для BBC News Украина.

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Мобилизация в Украине

Министр отметил, что сейчас мобилизация в Украине продолжается по плану. По его словам, 90% из всех случаев происходят "абсолютно нормально" — после получения повесток люди идут служить.

"Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры", — сказал он.

Шмыгаль объяснил, что "тот небольшой, скандальный процент" всегда появляется в СМИ и это "играет против Украины", независимости и национальной безопасности. Таким образом в соцсетях отражают только "5-10% скандала".

В то же время он отметил, что в армии служат как бизнесмены, так и простые люди из сел.

"У меня пока нет результатов каких-то исследований, я это говорю интуитивно. Но я просто не хочу, чтобы мы жили в российской пропаганде и мифах", — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что мобилизация является конституционной обязанностью каждого гражданина. По его мнению, хоть войну "никто не любит", но украинцы хотят жить в мирной стране, а право на это надо отстоять.

Ранее Шмыгаль сообщил, что украинским производителям дронов и РЭБ позволили включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

Также министр обороны отмечал не отсутствие желания у России прекращать войну в Украине, поскольку она продолжает бить по мирным городам.