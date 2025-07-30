Шмигаль оцінив, наскільки добровільна в Україні мобілізація

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізаційні заходи в країні здебільшого проходять без скандалів. За його словами, гучні випадки серед усього призовного процесу становлять лише 5-10%.

Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю для BBC News Україна.

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Міністр зазначив, що наразі мобілізація в Україні триває за планом. За його словами, 90% з усіх випадків відбуваються "абсолютно нормально" — після отримання повісток люди йдуть служити.

"Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть у навчальні центри", — сказав він.

Шмигаль пояснив, що "той невеликий, скандальний відсоток" завжди з'являється у ЗМІ та це "грає проти України", незалежності та національної безпеки. Таким чином у соцмережах відображають лише "5-10% скандалу".

Водночас він зауважив, що в армії служать як бізнесмени, так і прості люди з сіл.

"У мене поки що немає результатів якихось досліджень, я це говорю інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді та міфах", — додав Шмигаль.

Він наголосив, що мобілізація є конституційним обов'язком кожного громадянина. На його думку, хоч війну "ніхто не любить", але українці хочуть жити в мирній країні, а право на це треба відстояти.

Раніше Шмигаль повідомив, що українським виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

Також міністр оборони наголошував не відсутності бажання у Росії припиняти війну в Україні, оскільки вона продовжує бити по мирних містах.