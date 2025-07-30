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Головна Мобілізація Військовий облік 17-річних — юрист пояснив тонкощі процедури

Військовий облік 17-річних — юрист пояснив тонкощі процедури

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:39
Приписка у 17 років до 31 липня — наслідки невиконання вимоги.
Юнаки у лавах ЗСУ. Фото: Varta1

У 2025 році всі хлопці, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік до 31 липня. Йдеться про стандартну процедуру приписки. Територіальні центри комплектування мають отримати актуальні дані про юнаків.

Про це юрист Тарас Боровський розповів в ефірі програми День.LIVE в середу, 30 липня.

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Юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані до 31 липня стати на військовий облік у ТЦК. Військовий юрист Тарас Боровський наголошує, що це звичайна процедура приписки, а не мобілізація чи відправлення на фронт. Центри мають отримати базові дані за місцем проживання, як це раніше робили через школи. За невиконання обов’язку передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 грн.

"Чи буде підійматися рука у працівників ТЦК це зробити? […] І в разі накладення таких штрафів, я думаю, що штрафи можна буде доволі легко скасувати, ы в цьому теж немає ніякої проблеми", — наголошує юрист.

Водночас Боровський підкреслює: навіть якщо штрафи оскаржуватимуться, відповідальність за дотримання строків і правил обліку залишається на громадянах.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, оголошений ТЦК у розшук, має два варіанти зняття себе з розшуку, найшвидшим з яких є особистий візит до ТЦК.

Також ми повідомляли раніше про те, що законодавство України передбачає обов'язкове прибуття до ТЦК та СП за повісткою, проте існують винятки з цього правила. Вони у тому числі стосуються людей старше 60 років.
 

армія військовий облік мобілізація ТЦК та СП приписне посвідчення
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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